Laulupeol osalevad külalisorkestrid annavad laupäeval tasuta kontserdi

Soomest on saabumas Oulu Madetoja Muusikakeskkooli sümfoniettorkester ja Lätist J. Mediņši nimeline Riia 1. Muusikakooli kammerorkester Armonico. Laupäeva õhtupoolikul annavad orkestrid dirigentide Jaakko Jauhiaineni ning Normunds Dreģisi juhatusel ühiskontserdi Tallinna Ülikooli aulas.

Oulu sümfooniaorkester jõuab Tallinna sadamasse reede hommikul, kus neid on tervitamas Eesti Sümfooniaorkestrite Liit ja XIII noorte laulupeo sümfooniaorkestrite liigijuht Jüri-Ruut Kangur.

"Külaliskollektiivide kontserte oleme korraldanud ka varem, näiteks siis, kui meile on külla tulnud kollektiivid Austraaliast või Taiwanist. See on juba tavaks saanud, et anname neile võimaluse oma kava mängida," rääkis Jüri-Ruut Kangur.

Kokku mängib kontserdil ligi 90 muusikut. A. Vivaldi, W. A. Mozarti ja teiste klassikute kõrval kõlavad orkestrite ühisesituses ka Harri Otsa "Eesti tants" ja Rasmus Puuri "Tuuline eleegia", mis kuuluvad XIII noorte laulupeo sümfooniaorkestrite repertuaari. Eesti poolt astub kontserdil üles Tallinna Muusikakooli sümfooniaorkester.