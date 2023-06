Pildid: Tallinnas algasid tantsupeo proovid

Kalevi peastaadionil algasid nooremate tantsijate proovid. Prooviplatsil on paigas rühmad, keda koordineerib kõlaritest tantsujuht. Juhi kõrval on kaardiga assistent. Tantsijatel on platsil abiks assistendid, juhendajad ja maas olevad numbrimärgid ja knopkad. Rühmi juhendatakse platsil nimepidi, proovides kuuleb näiteks nimesid nagu Pärliine, Vana-Vigala, Mürakaru, Kaktus.

Rianna, Keira, Belinda ja Otto tantsivad Laulasmaa kooli tantsurühmas. Laste sõnul on proovid üpris väsitavad, aga juhendajad on toredad. Nende lemmiktants on "Laulumäng".

Konrad ja Laura-Lotta tantsivad Rocca al Mare kooli rahvatantsurühmas. Konradi sõnul ei teki platsil segadust, sest maas olevate numbrimärkide abil saab kohe teada, kuhu minna. "Märkide abil jääb kõik lihtsamini meelde," sõnas Konrad. Laura-Lotta sõnul on abiks ka knopkad. Tema lemmiktants on "Miterjonilind", mis on samuti osa Liina Eero seatud "Laulumängust".