Rahvusringhääling toob laulu- ja tantsupeo kodudesse Eestis ja üle maailma

ERR on kohal nii tantsupeol, rahvamuusikapeol, laulupeol kui ka rongkäigul. Otseülekannete kese koondub ETV-sse, aga kolmeks päevaks on peo lainel pea kõik rahvusringhäälingu kanalid.

Lisaks teleülekandele näiteks kuulata sedagi, kuidas kõlab tantsupidu Vikerraadio vahendusel, jälgida ETV2s laulupeo ülekannet koos tõlkega eesti viipekeelde või kuulata ETVs kirjeldustõlget tantsupeost. Võõrsil viibivatele inimestele toob peo veebi vahendusel kätte ERR.ee portaal.

Peo kulminatsiooniks kujuneb pühapäev, kui otseülekanded algavad juba hommikul kell 9.25 ja kestavad õhtuste uudisteni välja. Rongkäigu liikumisele ja kohtumistele saab kaasa elada nii tele kui ka raadio vahendusel. ETV ja ETV2 saadavad rongkäiku koos, küll erineb mõneti kahe kanali telepilt. Kui ETV näitab rongkäigu vahele ka intervjuusid peolistega, siis ETV2s kajastavad kaamerad rongkäigu rõõmsat kulgemist.

ERR-i ülekannete peaprodutsent Margus Saar tõdes, et ettevalmistused sujuvad ja koostöö peo loomingulise ja korraldusmeeskonnaga on olnud ladus ning toetav. "Suurpidu on selle aasta suurim ettevõtmine rahvusringhäälingule. Tantsupeo režiirühm on sukeldunud tantsujoonistesse ning laulupeo režiigrupp on ninapidi partituurides. Juhuse hooleks ei jäeta midagi, ometi sünnib lõpptulemus alles peo meeleolus. Soovime meeldejäävaid hetki kõikidele osalejatele ning kaasaelajatele."

Laulupeo kontserdi väärikaks kajastamiseks raadios ja teles on kaasatud rohkem kui kümme saatejuhti ja reporterit. On ju tegemist suure rahvapeoga, mis lisaks noortele osalejatele ühendab ka kõiki neid, kes lauluväljakule kaasa elama on tulnud.

ERR-i ülekannete kava

Reede, 30. juuni

Kell 19.00 Tantsupidu "Sillad": Vikerraadio, Jupiter, ERR.ee portaal

Ülekannet kommenteerivad Margit Kilumets ja Tarmo Tiisler.

Laupäev, 1. juuli

Kell 12.00 Rahvamuusikapidu "Päriselt": ETV, Klassikaraadio, ERR.ee

Klassikaraadios vahendab pidu Lisete Velt, ETVs Heleri All ja Oliver Reimann.

Kell 18.45 Tantsupidu "Sillad": ETV, ETV+ (18.55), ERR.ee

ETVs vahendavad pidu Heleri all ja Oliver Reimann, ETV+ kanalil Mihhail Malkin ja tantsujuht Marina Kuznetsova.

Pühapäev, 2. juuli

Kell 9.25 Rongkäik: ETV, ETV2, ETV+, Vikerraadio, Raadio 4 (12.00), ERR.ee

ETVs kommenteerivad rongkäiku Margit Kilumets ja Tarmo Tiisler, reporteritena vahendavad muljeid ja melu Oliver Reimann ja Heleri All. ETV2 näitab videos rongkäigu kulgemist ühtse voona, ilma vaheintervjuudeta.

Vikerraadios saadavad rongkäiku reporterid Lisete Velt, Taavi Libe, Kadri Põlendik, Madis Hindre.

ETV+ kanalil kommenteerivad rongkäiku Artur Tjulenev ja ekspert Diana Loot, reporterid on Margarita Tanajeva ja Mark Dorfmann.

Raadio 4s vahendavad rongkäiku Irina Svensson, Aleksandr Žemžurov ja Petr Suškov.

Kell 14.00 Laulupidu "Püha on maa": ETV, ETV2, Vikerraadio, Klassikaraadio, ERR.ee, ETV+ (13.50), Raadio 4 (17.00)

ETV saatejuht on Margus Saar, reporterina tegutsevad Veronika Uibo ja Juhan Kilumets.

Vikerraadios ja Klassikaraadios kommenteerivad laulupidu Marge-Ly Rookäär ja Tarmo Tiisler, reporterina Madis Hindre ja Lisete Velt.

ETV+ kanalis kommenteerivad pidu Mihhail Malkin ja Tanja Mihhailova-Saar, reporterid on Oleksiy Margiyev ja Julia Tisler.

Raadio 4s vahendavad laulupidu Irina Svensson, Aleksandr Žemžurov ja Petr Suškov.

Uudised, galeriid, intervjuud ja ülekanded leiab laulupeo erilehelt, kõiki teleülekandeid saab otse ja järele vaadata ka Jupiterist.