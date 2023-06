Dirigent ja helilooja Karin Tuul eelistab proove alustada lauljatele tuttavatest lugudest

Dirigent ja helilooja Karin Tuul läheb see aasta laulupeole kahe kooriga. Laulupeoks valmistumise protsess sõltub tema sõnul koorist ja kollektiivi võimalustest. Näiteks GAG-i segakooriga alustati selleks laulupeoks valmistumist juba eelmise aasta jaanuaris. Üldiselt pühendavad ühe õppeaasta täielikult laulupeole just koolikoorid. "Iga aasta tulevad kooli uued kümnendikud, keda on vaja koori kaasata. Paljudel poistel on siis esimene kogemus peale häälemurret laulda," sõnas ta. Üksjagu veenmistööd läheb ka sellele, et lauljaid võrdselt hääleliikidesse jaotada, näiteks on tihti puudus tenoritest.

Lauljad on Tuule sõnul küllaltki nõudlikud: repertuaar peab neid kõnetama, oluline on laulude lahti seletamine. Seetõttu on selgitustöö proovi aktiivne osa. "Kord hakkasime GAG-i lastekooriga laulma Olav Ehala laulu "Tõeline jõud", kus lõpus on tekst: "Leia oma jõud mehises rahus". Seepeale küsis üks viienda klassi tüdruk, mis on see mehine rahu, mida ta laulmisel leidma peaks," rääkis Tuul.

Oluline on dirigendi sõnul mõista, et realistlikult ei saagi kõik laulud meeldida. Raskemate laulude omandamist aitab tema sõnul proovi oskuslik planeerimine. Tuule sõnul eelistab ta proove alustada lauljatele tuttavatest lauludest, et tekitada kooris kiiresti ühtsust ja eduelamust. "Ma lähtun sellest, et alustada võiks populaarsest loost. Proovi keskel saab pusida keerulisemate lauludega, lõpetada tuleks aga taas tuntud klassikaga, et lauljad läheksid proovist ära hea tundega," sõnas ta. "Oluline on, et inimesed leiaksid repertuaari seast midagi, mis neid kõnetab," leidis ta.

Esimest korda kõlab laulupeol Tuule enda kirjutatud lugu "Kodu", mis on loodud Ernst Enno tekstile. Tuule sõnul on ta au eest väga tänulik. "Loodan, et see kõnetab ka lastekoori lauljaid. Et see ei oleks see laul, mis vajab kõige rohkem pusimist," sõnas Tuul. Heliloominguni jõudis dirigent enda sõnul vajaduspõhiselt. Elu esimese teose kirjutas Tuul gümnaasiumi ajal muusikaolümpiaadiks, kus üks ülesannetest oli omaloomingu kirjutamine. Edaspidi on loominguline tee kulgenud loomulikult ning nüüd on ta töörütmis pooleks nii dirigeerimist kui heliloomingu kirjutamist. Tuul nendib, et tal on alati olnud väljund ning kollektiivid, kellega oma teoseid katsetada. "Mul on olnud privileeg, et ei ole pidanud midagi sahtlisse kirjutama. Kirjutan konkreetseteks sündmusteks konkreetsetele kollektiividele," sõnas ta.

Lisaks heliloomingule teeb Tuul ka seadeid, mis on tema arvates ühe koorijuhi jaoks väga oluline oskus. "Seaded loovad kooride tegemiseks võimalusi juurde. Kui tegemist on tagasihoidlikuma tasemega kooriga, siis saab lihtsamate seadete abil pakkuda lauljatele tuntud laulu kogemust," nentis ta.