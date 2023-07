Juhan Uppin: rahvamuusikud on nii väiksed, aga samas nii suured ja sisukad

Rahvamuusikapeo üldjuht Juhan Uppin märkis, et rahvamuusikud on väiksed, aga samal ajal ka suured ja sisukad.

Rahvamuusikapeo pealkiri "Päriselt" turgatas Uppinile pähe hetkel, mil ta jäi mõtlema, mida sõna päriselt tähendab. "Igal asjal on oma pära, oma tagapõhi, oma taust," märkis ta.

Uppin selgitas, et sellisel kujul on rahvamuusikapidu peetud alates 2009. aastast. "Me oleme nii väiksed, aga samas nii suured ja nii sisukad, et me ei mahu ka laulupeo kontserdi alla oma kahe-kolme looga," sõnas ta.

Rahvamuusikapeo üldjuhi sõnul on noorte muusikute pealekasv väga tugev. "Ma olen kogu aeg öelnud, et viimasel ajal on noori vaadata nii võimas tunne ja tuleviku suhtes nii kindlaks tegev. Noored teevad asja hingega, tehniline tase on paljudes kohtades väga hea," tõi ta välja.

Siiski loodab ta, et ka pilliõpetajaid piisavalt peale tuleks. "Kui vaid oleks neid sädeinimesi, kes on valmis õpetama, neid [rahvamuusikuid] jätkuks igale poole. Nagu näha ka siin rahvamuusikapeol, kus ikka inimene satub elama, olema, tegutsema, seal ikka asi õitseb."