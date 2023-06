Martin Medar: rahvamuusikapidu väärib suuremat tähelepanu

Julgen väita, et kõik eestlased on tuttavad, milline näeb välja laulu- või tantsupidu. Kirjeldage pisut, mida ilmestab rahvamuusikapidu?

Minu mõistes ongi kogu suvine suursündmus seismas kolmel sambal: laulul, tantsul ja rahvamuusikal. Viimastel pidudel on rahvamuusika osatähtsus oluliselt suurenenud ning nüüd saab juba julgelt öelda, et tegemist on traditsiooniga, mis väärib suuremat tähelepanu. Juba teist pidu järjest saavad rahvamuusikud esineda omaette kontserdiga Vabaduse väljakul.

Sel aastal osaleb rahvamuusikapeol kokku 83 kollektiivi 834 mängijaga, kes jagunevad seitsmeks pilliliigiks – on nii kandleid, torupille, viiuleid, lõõtspille, akordioneid, näppepille, aga esineb ka koondorkester.

Mida koondorkester endast kujutab?

Rahvamuusikapeo 330-liikmelise koondorkestri raames tulevad lavale kokku nii üksikpillimehed kui ka rahvamuusika ansamblid. Koosmängimisele tuleb viis eriilmelist pärimusmuusika pala, mis on päritud meie esivanematelt või on samas vaimus praegusajal loodud.

Kus pidu toimub ja kuidas sellest osa võtta saab?

Rahvamuusikapidu toimub Vabaduse väljakul laupäeval, 1. juulil kell 12. Ja see on kõigile pealtvaatajatele tasuta. Tegemist on tõeliselt põneva kolmetunnise kontsertprogrammiga, mida juhivad tunnustatud rahvamuusika juhid, eesotsas üldjuhi Juhan Uppiniga. Kontserdi päevajuhiks on Karl Robert Saaremäe.

Oskate juba prognoosida ka, kui palju inimesi rahvamuusikapidu nautima on oodata?

Usun, et Vabaduse väljakule mahub inimesi palju. Tähtis on, et osatakse lugu pidada rahvamuusikast ning nautida andekate noorte pillimängu. Loomulikult võivad inimesed lustida, tantsu lüüa ja ennast hästi tunda. Kunstiline toimkond on andnud salamisi teada, et mõnes kontserdi osas saavad pealtvaatajadki kaasa lüüa.

Missugused on seni olnud ettevalmistused rahvamuusikapeoks? On tulnud ette mõningaid üllatusi või meeldejäävamaid hetki?

Minul on tegemist juba neljanda peoga, kus olen rahvamuusikapeo korraldusjuhiks. Nende aastatega on välja kujunenud suurepärane meeskond, keda saab alati usaldada ja kellelt olen palju õppinud. Meeskonnal on kogemused nii rahvusvaheliste kui ka üle-eestiliste ürituste korraldamisel ja nad annavad alati oma parima. Isegi, kui meil tekib ootamatusi, siis suudame tekkinud küsimused kiiresti lahendada.

Kui te küsite minult, kas on olnud üllatusi, siis mõni küll meenub siinkohal just varasemast aastast. Näiteks juhtus 2019. aastal päris põnev olukord, kui vahetult enne kontserdi algust helistas mulle RGB (ürituste tehnikat korraldav ettevõte – toim.) vastutav isik ja teatas, et on tekkinud lühis ja kogu lava on elektrita. Siis oli küll vägagi õõnes tunne. Selgus, et üks tuubamängija oli seisnud just juhtmete ühenduskohas ning tuubast oli tilkunud niiskust juhtmete liitekohale, mis tekitas lühise. Õnneks saime ilusasti jaole ning kontsert õnnestus suurepäraselt.

Lisaks rahvamuusikapeo korraldajana olete ka rongkäigu korraldusjuhi rollis. Avage pisut, milline on üldse rongkäigu juhi töö? Mis on teie ülesanded ja mille eest vastutama peate?

Rongkäigu meeskond on suur. Alates peakorraldusest maakondadeni välja. Mina vastutan rongkäigu pea eest ehk tagan selle, et kogu rongkäigu algus kuni maakondadeni oleks ilusti rivis, kõik osapooled teaksid oma ülesandeid ning planeerin rongkäigu pea paiknemise detailid tõrvikutest väliskollektiivideni välja.

Ka siin on juhtunud põnevaid lugusid. Nimelt helistas üks ERR-i ajakirjanik ja küsis, kus täpselt asub rongkäigus intervjuule tahetud Lydia Rahula – kas oma poistekoori läheduses Tallinna kolonnis või rongkäigu pea juures. Kui hiljem tagasi helistasin, et asukoht öelda, siis ütlesin, et Lydia Koidula asub rongkäigu pea juures ning temaga saaks intervjuu teha see kell ja selles kohas. Ajakirjanik oli väga õnnelik, öeldes, et kui Koidulaga intervjuu saab, võib ta kasvõi kohe tulla.

Kuidas üldse toimub Eesti suurima ja traditsioonilisema ürituse rongkäigu korraldus? Kui suur on teid abistav meeskond, kes rongkäiku korraldada aitab?

Nagu ma juba ütlesin, on meeskond väga suur ja igaühel on oma tähtis roll alates turvalisuse tagamisest kuni meditsiinilise teenindamiseni välja. See on suur ja erinevate toimkondade lõimitud tegevus. Korraldajaid on kokku paarisaja inimese ringis.

Ja viimaks, nagu enne mainisin, siis peonädala laupäeval korraldate rahvamuusikapidu, aga pühapäeval olete juba rongkäigu juhi rollis. Milline väljakutse selline ametivahetus on?

Põhitööna töötan ma Kose Gümnaasiumis koolijuhina. Kuna sellel aastal on rongkäigus maakondadest esimene Harjumaa, siis kõige suurem väljakutse on jõuda õigel ajal ka enda kooli juurde, et läbida see imeline teekond koos oma kooli kollektiiviga lauluväljakule.

Ootan ise pidu väga ja panustan rõõmuga selle õnnestumisse. Soovin kõigile toredat peo ootust ja osalejatele rohket rõõmu oma imeliste oskuste jagamiseks!

Ilmus laulu- ja tantsupeo uudiskirjas.