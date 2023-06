Laulupeo rongkäigus osaleb tänavu üle 30 000 inimese

Nii Ivar Kaldami kui Eero Kiipli jaoks on rongkäigu korraldamine esmakordne. Korraldajate sõnul kannab laulupidu ilus koostöövaim, mis aitab kaasa sujuvamale kommunikatsioonile. Hoolimata teetöödest on trajektoor sama, mis varasematel aastatel. "Tänu heale koostööle Tallinna linnaga on need suunad liikumise hetkel vabad," sõnasid korraldajad. Siiski panevad nad südamele, et 2. juulil kesklinna kandis autoga liikuda ei saa, kuna trajektoori osa on suletud alates kell 7. 30 hommikul.

See, kuidas lauljad ja tantsijad õigeks ajaks kogunemispaikadesse saaksid, on nende sõnul puhas matemaatika. Kaldami ja Kiipli sõnul on iga rongkäigus oleva rea kohta kindel ajakulu, mis on võimalik välja arvutada. "Näiteks kõndimise tempo on kunagi ära mõõtnud Valdur Talts, see toimib ka praegu," kinnitasid eestvedajad. Korralduses toetutakse varasematele tegijatele, näiteks on aastaid rongkäiku korraldanud Jaanus Väli.

Kuigi organiseerimises toetutakse senisele kogemusele, on seekord kasutusel mitmed uudsed digilahendused. Näiteks saab eestlaste tehtud tehnoloogilise keskkonna Loquizi abil rongkäigu liikumist reaalajas jälgida. Lisaks aitavad rongkäigu sujuvale kulgemisele kaasa nii vabatahtlikud kui ka NATO abistajad, kes suunavad inimesi, et vältida ummikute tekkimist.

Korraldajad kutsuvad kõiki rongkäigule kaasa elama, kuid paluvad pealtvaatajatel rongkäigu trassi tühjana hoida, et rada kulgeks takistusteta. Nad tõid ka välja, et tänavu osaleb rongkäigus üle 30 000 inimese.