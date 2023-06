Galerii: Võrumaal süttis noorte laulu- ja tantsupeo tuli

Päikesetõusul süttis Võrumaal Viitina järvesaarel XIII noorte laulu- ja tantsupeo "Püha on maa" tuli. Edasi toob tulemeeskond peotule pealinna, kus selle võtab kuni noortepeo alguseni enda juurde hoiule Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor.

Tulesüütamise tseremooniast võtsid osa XIII noorte laulu- ja tantsupeo kunstilised toimkonnad ning üldjuhid Pärt Uusberg, Agne Kurrikoff-Herman ja Juhan Uppin.

Kui üldlaulu ja -tantsupeo toimumisaastatel süüdatakse peotuli tavakohaselt Tartus, esimese laulupeo hällis, siis noortepeo tuletseremoonia puhul sellist traditsiooni ei ole ning tuli süüdatakse peo lähteideed järgides.

"Võrumaal on tänavuse noortepeoga mitmeid kokkupuutepunkte. Just Võrumaal Ööbikuorus jalutades sündis Hando Runneli sõnadele laul "Valgust!"," ütles laulupeo "Püha on maa" kunstiline juht Pärt Uusberg. "Samuti leiame seekordse laulu- kui ka tantsupeo kavast võrokese Mari Kalkuni laulu "Sata-sata!"," lisas Uusberg.

Tule tõid laternas sümboolselt Viitina järvesaarele kohale möödunud juubelilaulu ja -tantsupeo üldjuhid Peeter Perens ja Vaike Rajaste. Laternast võttis pirruga tuld Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla, kes süütas sellega Viitina järvesaarele kohaliku kogukonna püstitatud lõkke. Lõke koosnes muuhulgas kümnetest laastudest, mille asetasid tuleasemele noortepeo kunstiliste toimkondade liikmed. Süttinud lõkkest panid eelmise peo üldjuhid uuesti põlema pirru, süütasid sellest uue peotõrviku ja andsid selle üle tänavuse noortepeo üldjuhtidele.

Tuletseremoonial kõlas Pärt Uusbergi ja Hando Runneli ühendkooriteos "Valgust!", mida koos XIII noortepeo kunstiliste toimkondadega laulsid Võru Noortekoor ja Rõuge põhikooli lastekoor. Hugo Treffneri gümnaasiumi rahvatantsuansambel Tantsutallad esitas tantsu "Soovide valss", mille on loonud noorte tantsupeo traditsiooni algatajad Niina ja Alfred Raadik. Võrumaaa juurtega pärimusmuusik Mari Kalkun kandis ette võrukeelse laulu "Sata-sata", mida laulavad noorte laulupeol lastekoorid ja mille saatel tantsivad tantsupeol noorte segarühmad. Lisaks istutasid peo üldjuhid Viitina mõisa juurde pärna.

Pärast tseremoonia lõppu võttis tõrviku enda hoolde Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor, kelle juures on peotuli hoiul kuni XIII noorte laulu- ja tantsupeo alguseni.