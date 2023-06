Noorte laulu- ja tantsupidu saab viipekeele- ja kirjeldustõlke

XIII noorte laulu- ja tantsupidu jõuab kirjeldus- ja viipekeeletõlkide vahendusel ka nägemis- ja kuulmispuudega inimesteni. Lisaks on mõeldud ka muudele võimalustele, et muuta noortepidu ligipääsetavamaks nii publikule kui ka esinejatele.

"Oleme otsinud võimalusi, kuidas sellise mastaabi massiürituse puhul erivajadustega inimeste noortepeokogemus paremaks muuta ja kaardistanud varasemate aastate tegevusi," rääkis Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutuse juht Margus Toomla.

Tänavuse noortepeo ligipääsetavuse toimkonna juht Aet Urbas lisas omalt poolt, et varasematest aastatest on juba võtta valdkondade eksperte, kellega koostööd jätkata. "Näiteks kirjeldustõlke osas pöördusin Piret Ausi poole, kes oli ka 2019. aastal toimunud tantsupeo kirjeldustõlke eestvedajaks. Kokkuvõttes olen suhelnud paljude erivajadustega inimeste ning nende organisatsioonidega. Üks suur koostööpartner on Eesti Puuetega Inimeste Koda, kes on andnud kasulikku infot, millist abi erivajadustega inimesed peo nautimiseks vajaks."

Pealtvaatajate kõrval tuleb Urbase sõnul mõelda ka esinejatele. "Tantsupeol osalevad ka erivajadustega lapsed ja nendega on samuti kaasas vabatahtlikud saatjad. Meil on osalemas autistlikke õpilasi, kes on head esinejad, aga vajavad proovides harjutusväljakul ja peo ajal kõrvaltuge," sõnas ta. Urbas avaldas heameelt, et ligipääsetavuse mõiste on muutunud avaramaks ja üha rohkem osatakse erivajadustega inimesi kaasata.

Tantsupeo peaproov-etendusel "Sillad" saab olema kohapealne kirjeldustõlge ning saadaval on ka taktiilsed tantsupeo joonised ja kava. Samuti teeb ETV 1. juulil algusega kell 18.45 tantsupeo etendusest otseülekande, kus pakutakse soovijatele kirjeldustõlget. Selleks tuleb ülekande ajal sisse lülitada vaegnägijate helikanal. Lisaks läheb laulupidu viipekeele tõlgiga eetrisse 2. juulil kell 14 ETV2-s.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30.-2. juulini Tallinnas. Tantsupeo etendus "Sillad" leiab aset 30. juunil ja rahvamuusikapidu "Päriselt" 1. juulil. Rongkäik ja laulupidu "Püha on maa" toimuvad 2. juulil. XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg ja XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman. Rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin.