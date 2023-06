Erivajadusega inimesed saavad noorte laulu- ja tantsupeost osa eraldi tsoonis

Selleks, et kõik soovijad peagi algavale noorte laulu- ja tantsupeole tulla saaksid, on loodud eraldi tsoonid, kuhu erivajadusega inimesed pääsevad, selgitas "Terevisioonis" noortepeo ligipääsetavuse toimkonna juht Aet Urbas.

Urbase sõnul soovivad erivajadusega inimesed nii laulu- kui ka tantsupeost üha rohkem osa saada. "Sellepärast on loodud juba eelmistel pidudel see ligipääsetavuse valdkond, mis siis ekstra tegeleb sellega, et erivajadusega inimesed tunneksid ennast sellel peol võimalikult hästi ja pidu oleks neile võimalikult ligipääsetav," rääkis ta.

Laulupeole saavad erivajadusega inimesed soetada omale pileti sektorisse A7 ning sinna pääseb puuet tõendava dokumendi alusel. "Kõik erivajadused ei paista välja, et siis kindel olla, et õige inimene on õiges sektoris ja ei võtaks ära kohta kelleltki, kes seda väga vajab," selgitas Urbas.

Sektoris A7 on ka eraldi eesti viipekeele tõlkeala ning kogu pidu tõlgitakse eesti keelde. Need, kes eelistavad laulupidu koduses keskkonnas jälgida, saavad viipetõlkega peost osa ETV2 vahendusel.

Samuti on võimalik liikumisabivahendiga tantsupidu vaatama minna. "Tantsupeol on eraldi ratastoolide platvorm, sinna pääseb nii ratastooli kui ka muu liikumisabivahendiga. On võimalus istuda ka tavalisel istmel ja seal on olemas ka nii-öelda käruhoidla, kuhu siis saatja või vabatahtlik saab vajadusel abivahendi hoiule viia, et see ei võtaks liiga palju ruumi," rääkis Urbas.

Lisaks on nii laulu- kui ka tantsupeol osalejate seas noori, kes vajavad erineval moel tuge. Selleks, et ka nemad ennast hästi tunneksid, on kaasatud saatjad või vabatahtlikud, kes neid peonädalal toetavad.

"Väga paljud nendest lastest on omandanud selle nõudliku tantsu- ja laulupeo reperturaari, see ei ole lihtne, nad on võib-olla väga head rahvatantsijad, nad võivad olla väga head lauljad, aga selles suures rahvamassis viibimine võib neile lisapingeid tekitada, tõdes Urbas.

"Sellepärast oleme kaasanud tantsupeole harjutusväljakutele ja peo ajal nendele lastele, näiteks autistlikele lastele, saatjad, kes neid tunnevad ja on vabatahtlikuna neid seal toetamas. Et nad saaksid võimalikult pingevabalt osaleda nendes proovides ja jõuda ikkagi sinna esinema. See on väga oluline," kirjeldas ta.

Lisaks said kõik laulupeo laulud lihtsas keeles kokkuvõtted, et näiteks intellektipuudega, lugemisraskusega või teise emakeelega noored tekstide sisust aru saaks.

"Ei pea tõlkima kogu teksti lihtsasse teksti, vaid sellest laulust teha kokkuvõte, et see sõnum oleks selge ja arusaadav, et see mõte ei läheks sealt kaduma. Mis on veel väga oluline ära märkida, on see, et need kokkuvõtted valmiksid, selleks on kaasatud intellektipuudega inimesed. Nemad on selle läbi proovinud ja andnud tagasisidet, kas see tekst on neil arusaadav. See on väga oluline," sõnas Urbas.