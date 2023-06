Margus Toomla: tantsupeolt ei jäänud praktiliselt ükski soovija välja

Toomla sõnas, et laulu- ja tantsupeo juhid tulevad kokku 26. juunil ning kuigi pidu on üldpildis valmis, võivad viimasel hetkel siiski mõned muudatused plaani tulla: näiteks on varasematel aastatel veel peo eel tantsulavastuste jooniseid ümber tehtud.

Kokku saabub Tallinnasse koos saatjatega üle 31 000 laulu- ja tantsupeolise. Toomla sõnul on koroona tantsutruppidele jälje jätnud: "See aasta ei jäänud praktiliselt keegi tantsupeolt välja, kuna pandeemia tõttu on rühmad küllaltki kokku kuivanud".

Toomla nentis, et tantsupeo kollektiive on ka keerulisem kokku saada, kuna paaride arvu (8 + 8) nõue on määrav. Kuigi noortepidu pidi esialgu toimuma eelmisel aastal, oli edasilükkamine Toomla sõnul õigustatud. "Kõige otsesem põhjus edasilükkamiseks oli eeskätt see, et 2+2 reegli kehtimisel polnud kollektiividel võimalik proove teha," nentis Toomla.

Kogu peo repertuaar algab loomingulise juhi nägemusest. "Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus loob tugeva pinnase, mille peale saab kerkida kunstilise juhi nägemus," sõnas Toomla. Selleaastane repertuaar on põhjamaiselt karge. Pärt Uusberg sai selle loomisel inspiratsiooni Hando Runneli luuletusest "Valgust!".

Laulupeo rongkäik kulgeb tavapäraselt, sest trajektoori osas on Tallinnaga läbi räägitud ning tee on liikumise hetkel vaba. Samas ei soovita Toomla rongkäigupäeval kesklinnas autoga sõita.

"Peo ajal tasub oma teekonda hoolikalt planeerida ning võimalusel kasutada Waze'i rakendust," hoiatas Toomla ning täpustas, et laulu- ja tantsupeo ajal ööbib Tallinna koolimajades ligikaudu 20 000 noort.

Laulupeole tasub kaasa võtta oma veepudel sest, Tallinna Vesi on kohapeal suurendanud joogivee kättesaadavust. Lisaks tuleb arvestada, et peol on korduvkasutatavad nõud, samuti sorteeritakse esmakordselt jäätmeid liigiti.

Toomla märkis, et kõikide korralduslike uuenduste kõrval on kõige olulisem ikkagi pidu ise.