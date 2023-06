Pildid: Estonia taga avati laulupeole pühendatud kunstinäitus "Kõlapilt"

Laulupeole pühendatud näituse projektist võttis osa 70 kooli üle Eesti ning esindatud on 168 õpilase tööd. Näituse temaatika on ajendatud laulupeo repertuaarist, mida 2023 aasta laulupeol esitatakse.

Projekti ühe eestvedaja Liia Jungi sõnul kasutati teoste loomisel kuue erineva koorirühma –mudilas-, laste-, poiste-, neidude-, noormeeste- ja segakooride – laulikuid. "Laulude kaunile kõlale ja sõnadele lisandus pilt, mis visualiseerib iga loo sõnumit," lisas ta.

"Kõlapildi" kaaskorraldajate Margit Miku ja Ilmi Paist-Lauri sõnul lähtuti näituse loomisel ka rohelise mõtteviisi põhimõtetest. Õpilaste tööd on on trükitud puitvineertahvlitele, mis on taaskasutusele võetud tootmisjäägid. Vineeraluseid on võimalik koolidel hiljem taaskasutada kas näituse pinnana või molbertite aluslaudadena.

Näitus jääb avatuks kuni 3. juulini.