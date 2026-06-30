Margus Toomla: mulle meeldib väga matkata, telkida ja lõkke ääres istuda

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhatuse liige Margus Toomla ütles "Deltas", et kuigi sel suvel on palju tööd seoses laulu- ja tantsupeo õppematerjalide koostamise ja autoritega lepingute sõlmimisega, siis leiavad nad ikkagi aega ka puhkamiseks.

Margus Toomla ütles, et tema jaoks on puhkuse puhul kõige olulisem, et oleks vaba aega ja saaks perega koos olla. "Meil on päris palju plaane perega, aga mul on selline tunne, et tahaks ühel päeval veel ka kuskile kalale minna, siis tahaks võtta seljakoti ja minna kuskile metsa vahele, eile mõtlesin ka, et käiks oma ühes salajases metsatukas ära ja vaataks kukeseened ära."

"Mulle matkamine, seljakott, telkimine ja lõkke ääres olemine väga meeldib," kinnitas ta ja lisas, et konkreetseid lemmikpaiku tal ei ole. "Metsas käin üldiselt sõpradega, perega väga metsa matkama ei tule," mainis Toomla, rõhutades, et kui Eestis käib ta paari päeva kaupa matkamas, siis ta on käinud ka Soomes tundrates. "Kolm-neli-viis päeva Soomes tundrates olla on väga kosutav."

Tundrates on tema sõnul vaikus ja tühjus. "Taimestik on seal väga madal, seal on nii vihma, tuult kui ka eelmisel aastal saime tohutult kihulasi, väsimust, raskust ja rasket seljakotti, aga see kõik on nauditav," ütles Toomla ja lisas, et see on ka füüsiline katsumust. "Kui oled viis päeva raske seljakotiga rajal, siis pärast on hea tunne, kui oled selle ära teinud."

Talvel ta niivõrd matkamas ei käia, suvel tahab Toomla seevastu pidevalt igasugu plaane ette võtta. "Ma näiteks ootan teinekord, et lumi maha tuleks, siis saaks maja ümber lund hakata lükkama, aga siis ühel hetkel mõtlen, et võiks juba ära sulada, sest enam ei jaksa," ütles Margus Toomla.

Toomla: täpsem info laulu- ja tantsupeo kohta selgub septembris

"Laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapidu on nii kaugel, et repertuaar on tegelikult koos ja tantsupeo segarühmade raamat on peagi minemas küljendusse ja trükki, kiires loomingulises faasis oleme praegu, igapäevane energia läheb meie toimetajal õppematerjalide koostamise ja autorite lepingute sõlmimise peale," selgitas Toomla.

Sellest, kuidas laulu- ja tantsipidu ülejärgmisel aastal toimuma hakkab, selgub tema sõnul alates 15. septembrist. "Täpselt see, mis esimesel, teisel ja kolmandal päeval toimub ja kuidas on kogu kava üles ehitatud, kunstilised toimkonnad on viimase aasta jooksul väga palju mõelnud, kuidas neid kolme päeva üles ehitada."

Septembris algab ka kollektiivide registreerumine peole. "See kestab kuni oktoobri lõpuni, kõik kollektiivid saavad endast märku anda ja hakata mõtlema, et pidu on tulemas, kas keegi tahab end kiiresti kollektiiviks moodustama hakata, siis on aeg meile märku anda, et on soov peole tulla," ütles ta ja lisas, et liikmeid ei ole vaja veel sel sügisel märkida. "Seda on vaja alles aasta pärast teha."

Laulu- ja tantsupeo sihtasutusel on alati kaks pidu paralleelselt töös. "Järgmine noorte laulu- ja tantsupidu toimub eeldatavasti 2031. aastal ning selle loominguliste juhtide konkursi peame välja kuulutama tõenäoliselt 2027. aasta jõulude paiku," ütles ta ja mainis, et 2028. aastal hakkavad nad liikuma juba uue meeskonnaga uue meeskonna poole.

"Püüame juulis ja augusti alguses puhata, siis on reeglina kõige rahulikum, kui pidu lõpeb ka ära juuli alguses, siis nädal-kaks läheb mööda ja juuli keskpaigus lähme puhkusele, aga sel aastal on õppematerjalide loomist ja õppematerjalide loomist üksjagu palju ka suvekuudel," rõhutas Toomla ja rõhutas, et puhkamiseks leiavad nad siiski suvel aega.