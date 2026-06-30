X!

Margus Toomla: mulle meeldib väga matkata, telkida ja lõkke ääres istuda

Muusika
Foto: Klassikaraadio
Muusika

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhatuse liige Margus Toomla ütles "Deltas", et kuigi sel suvel on palju tööd seoses laulu- ja tantsupeo õppematerjalide koostamise ja autoritega lepingute sõlmimisega, siis leiavad nad ikkagi aega ka puhkamiseks.

Margus Toomla ütles, et tema jaoks on puhkuse puhul kõige olulisem, et oleks vaba aega ja saaks perega koos olla. "Meil on päris palju plaane perega, aga mul on selline tunne, et tahaks ühel päeval veel ka kuskile kalale minna, siis tahaks võtta seljakoti ja minna kuskile metsa vahele, eile mõtlesin ka, et käiks oma ühes salajases metsatukas ära ja vaataks kukeseened ära."

"Mulle matkamine, seljakott, telkimine ja lõkke ääres olemine väga meeldib," kinnitas ta ja lisas, et konkreetseid lemmikpaiku tal ei ole. "Metsas käin üldiselt sõpradega, perega väga metsa matkama ei tule," mainis Toomla, rõhutades, et kui Eestis käib ta paari päeva kaupa matkamas, siis ta on käinud ka Soomes tundrates. "Kolm-neli-viis päeva Soomes tundrates olla on väga kosutav."

Tundrates on tema sõnul vaikus ja tühjus. "Taimestik on seal väga madal, seal on nii vihma, tuult kui ka eelmisel aastal saime tohutult kihulasi, väsimust, raskust ja rasket seljakotti, aga see kõik on nauditav," ütles Toomla ja lisas, et see on ka füüsiline katsumust. "Kui oled viis päeva raske seljakotiga rajal, siis pärast on hea tunne, kui oled selle ära teinud."

Talvel ta niivõrd matkamas ei käia, suvel tahab Toomla seevastu pidevalt igasugu plaane ette võtta. "Ma näiteks ootan teinekord, et lumi maha tuleks, siis saaks maja ümber lund hakata lükkama, aga siis ühel hetkel mõtlen, et võiks juba ära sulada, sest enam ei jaksa," ütles Margus Toomla.

Toomla: täpsem info laulu- ja tantsupeo kohta selgub septembris

"Laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapidu on nii kaugel, et repertuaar on tegelikult koos ja tantsupeo segarühmade raamat on peagi minemas küljendusse ja trükki, kiires loomingulises faasis oleme praegu, igapäevane energia läheb meie toimetajal õppematerjalide koostamise ja autorite lepingute sõlmimise peale," selgitas Toomla.

Sellest, kuidas laulu- ja tantsipidu ülejärgmisel aastal toimuma hakkab, selgub tema sõnul alates 15. septembrist. "Täpselt see, mis esimesel, teisel ja kolmandal päeval toimub ja kuidas on kogu kava üles ehitatud, kunstilised toimkonnad on viimase aasta jooksul väga palju mõelnud, kuidas neid kolme päeva üles ehitada."

Septembris algab ka kollektiivide registreerumine peole. "See kestab kuni oktoobri lõpuni, kõik kollektiivid saavad endast märku anda ja hakata mõtlema, et pidu on tulemas, kas keegi tahab end kiiresti kollektiiviks moodustama hakata, siis on aeg meile märku anda, et on soov peole tulla," ütles ta ja lisas, et liikmeid ei ole vaja veel sel sügisel märkida. "Seda on vaja alles aasta pärast teha."

Laulu- ja tantsupeo sihtasutusel on alati kaks pidu paralleelselt töös. "Järgmine noorte laulu- ja tantsupidu toimub eeldatavasti 2031. aastal ning selle loominguliste juhtide konkursi peame välja kuulutama tõenäoliselt 2027. aasta jõulude paiku," ütles ta ja mainis, et 2028. aastal hakkavad nad liikuma juba uue meeskonnaga uue meeskonna poole.

"Püüame juulis ja augusti alguses puhata, siis on reeglina kõige rahulikum, kui pidu lõpeb ka ära juuli alguses, siis nädal-kaks läheb mööda ja juuli keskpaigus lähme puhkusele, aga sel aastal on õppematerjalide loomist ja õppematerjalide loomist üksjagu palju ka suvekuudel," rõhutas Toomla ja rõhutas, et puhkamiseks leiavad nad siiski suvel aega.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Delta", intervjueeris Marge-Ly Rookäär

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:59

Margus Toomla: mulle meeldib väga matkata, telkida ja lõkke ääres istuda

13:55

Ülevaade. Mängude heitlus kultuurimaastikul

12:58

Kultuuriportaal soovitab: PÖFF Shortsil esilinastunud lühifilm "Kuidas sulle öelda, vend"

11:15

Kunstiajaloolane: kunsti eemaldamine ei eemalda keerulist ajalugu

11:05

Vestlusring. Raskete aegade rõõmud: kirjanduslinnad vahetasid Tartus kogemusi

10:49

Novembris esineb Tallinnas Ameerika gootimuusik Chelsea Wolfe

09:53

Marko Post: tehisaru võib aidata ära hoida inimlikke halbu otsuseid

29.06

Galerii: Viljandis avati suur näitus tikkimisest

29.06

Galerii: Tallinna linnahallis algasid Põldroosi gobelääni konserveerimistööd

29.06

Kaspar Velberg ja Ludensemble toovad lavale Stravinski "Sõduri loo"

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

29.06

"Michael" tõusis kõigi aegade edukaimaks eluloofilmiks

11:15

Kunstiajaloolane: kunsti eemaldamine ei eemalda keerulist ajalugu

28.06

Galerii: Otepääl toimus kümnes Retrobest festival

29.06

Galerii: Mauri Gross avas Viljandis kaks näitust

29.06

Kaspar Velberg ja Ludensemble toovad lavale Stravinski "Sõduri loo"

27.06

Arvustus. See lõpeb temaga

29.06

Station Narva esinejatega liitus ansambel Propeller

29.06

"Supergirl" kogus avanädalavahetusel veidi alla 1800 külastuse

27.06

Jänedal esietendus "Ood armastusele. Urmas Sisaski lugu"

29.06

Henri Veermäe debüütanimafilm pälvis Annecy animafilmide festivalil auhinna

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo