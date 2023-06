Sten Weidebaum: laulu- ja tantsupeo piletitele tuleks mõelda juba varem

Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaum rääkis "Vikerhommikus" laulu- ja tantsupeo ettevalmistustest ning tõi välja, et piletimüük on juba praegu aktiivne ning kindlust, et ürituse ajal oleks võimalik piletit osta, paraku ei ole.

Tallinna tänavatel liiklemine võib teedeehituste tõttu raskendatud olla. Laulu- ja tantsupeo eel ja aegu täitub linn arvukate peolistega, mistõttu kutsus Weidebaum liiklejaid üles mõistvale suhtumisele. Kuna väljastpoolt Tallinna tuleb peole üle 20 000 inimese, tasub tänaval eksinuid märgates neid ka julgelt aidata. Samuti soovitas ta tallinlastel peo ajal liikluses aega varuda ja eriti hoolikalt planeerida reise lennujaama ja sadamasse, mis laulupeo nädalavahetusel võivad raskendatud olla.

Esmakordselt tulevad seekord peol tarvitusele korduvkasutatavad nõud. Kui varem osteti laulupeo toit ühekordses pakendis, mis hiljem ära tuli visata, siis nüüd on prügikasti asemel vaja üles otsida roheliste siltidega telk, kust saab pärast nõude kasutamist tagasi pandiraha. Weidebaumi sõnul jääb nii loodusesse paiskamata üle 500 000 plastnõu. "Pandipakend hoolitseb selle eest, et nõud oleksid puhtad ning jõuaksid peale kasutust õigesse kohta," kinnitas ta.

Samal päeval peole pileti saamise garantiid sel aasta tema sõnul ei ole. Piletiostule tuleks Weidebaumi sõnul mõelda varem, kuna huvi peo vastu on suur. Kui tantsupeole lähevad piletid alati kiiresti, siis nentis ta, et laulupeole on praegu juba pool väljakut pileteid müüdud. "See on esmakordne," rõhutas ta.