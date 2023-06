Mariliis Valkonen laulupeo jaoks kirjutatud teosest: see pidi valmima vähem kui kuu ajaga

Helilooja Mariliis Valkonen rääkis saatesarjas "Laulupeo nähtamatud lood" teose "Elu on voolamine" loomisprotsessist ja tõi välja, et läheb laulupeole oma lugu kuulama südame kloppides.

Sel XIII noorte laulupeol kõlab avaühendkoori esituses helilooja Mariliis Valkoneni lugu "Elu on voolamine". Valkoneni sõnul sündis laulu meloodia juba samal päeval, kui laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg talle loo kirjutamist pakkus. Kiiret meloodia sündi innustasid Uusbergi soovitatud Ly Seppeli laulusõnad, kuna haakusid kiiresti helilooja enda mõttemaailmaga. "Kirjutamine läks tegelikult väga kergelt," sõnas ta.

Kui tavaliselt otsustatakse loomisprotsessi alguses, kas lugu tuleb laulupeol esitusele saatega või ilma, siis seekord tuli plaanidesse muudatus ning kunstilisse tervikusse sobimise huvides kirjutas Valkonen algselt a cappellas mõeldud loole ka orkestrisaate. Mõnevõrra erinev oli Valkoneni tellimustöö ka seetõttu, et laul tuli valmis saada vähem kui kuu ajaga.

Laulupeo repertuaari tellimustöö kirjutamise tarbeks on kokku koondatud mitmete koorijuhtide ning dirigentide näpunäited. Kuigi nõuanded sobiva laulu kirjutamiseks on äärmiselt vajalikud ning põhjalikud, nentis Valkonen, et nendest lähtuvalt on alguses teost küllaltki keeruline kirjutama hakata. "Kui see raamistik ümber on nii tihe, siis võib tunduda, et looming ise ei mahu sinna sisse ära," rääkis ta ja tõi välja, kuidas näiteks on oluline see, et partiides oleks lauljatele väljakutseid." Samas ei tohi neid olla liiga palju.

Esmakordselt tuli Valkoneni teos laulupeol ettekandele 2007. aastal, selleks oli toona laul "Kodutee". Ehkki võiks arvata, et oma teost kuulab helilooja laulukaare all alati üleva tundega, siis Valkoneni sõnul on sellega tegelikkuses seotud üksjagu närvitsemist ning südame kloppimist.

Laulupeole saamine pole helilooja jaoks eesmärk omaette. Festivali repertuaari kirjutamine on ka eripärane – seal ei saa helilooja kõiki loomingulisi võtteid kasutada. Näiteks on välistatud vabas õhus suurte massidega häälega eksperimenteerimine. Ometi on laulupidu erakordse mastaabiga üritus, kus lisaks kontserdile saadakse ka emotsionaalne laeng, millest on Valkoneni sõnul on heliloojana suur au osa saada.

Valkoneni suurim sõnum noortele inimestele on laulmise kui koostöövormi tähtsus. Koorilaul on tema sõnul üks parimaid koostöövorme, kus ühise kunstilise pingutuse käigus võivad kaduda vaenulikud erimeelsused. "Kui inimkonna tulevik sõltub suuresti meie omavahelisest koostööoskusest, siis laulupeo mastaabiga koostöö annab noorele hindamatu elukogemuse," sõnas ta.