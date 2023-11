Juhan Uppin: ei pea see lõõts kogu aeg üürgama

"Sageli öeldakse, et need Teppo tüüpi lõõtspillid on mõeldud ainult mingi kindla muusika mängimiseks ja rohkem nendega teha ei saagi. Eks siin ole mingisugune tõetera sees, aga see pole mulle kunagi rahu andnud. Kogu aeg olen püüdnud nii endale kui teistelegi tõestada, et ikkagi saab - kui tahta, kui natukene viitsida, uurida, leiutada uusi võtteid, siis saab kõike," rääkis Uppin.

"Kõige tavalisem näide on see, et August Teppo kaotas ära vasaku käe nupud minoorsete akordide jaoks, ehk siis minoorseid lugusid justkui selle pilliga mängida ei saa. Eks see Lõuna-Eesti muusika põhiliselt oligi mažoorsetes toonides ja tõesti selle originaalhäälestuses Teppo tüüpi lõõtsaga need minoorid väga hästi ei kõla. Aga siiski on see võimalik," lisas ta.

Uuel plaadil "Nihked" saab kuulda ka päris uut, just Juhani näpunäidete järgi valminud lõõtspilli, mille muudavad ainulaadseks nii pilli kuju, häälestus kui ka mängutehnika. "Sellest pillist olin ma tõesti unistanud üle kümne aasta ja eelmisel aastal sain ta lõpuks kätte. Ei ole ju nii, et lähed poodi ja ostad, tuli ikka ära oodata õige pillimeistri küpsemine-kasvamine sellesse etappi, et ta oli valmis pilli ehitama," tõdes Uppin.

"Nihked" plaadi eesmärk oli luua stiililiselt uut lõõtspillimuusikat. Uppin tahtis, et pill käiks ajaga kaasas ning saaks sel moel ehk kaasa aidata lõõtspillimuusika säilimisele.

Kaks uut plaat ühe aasta sees on olnud tõsine tempo ja pakkunud Uppini sõnul samas erinevaid väljakutseid. "Sooloplaadiga võrreldes ei ole ma ansamblis ju ainus ja eks ma olen ajaga õppinud järjest rohkem ruumi andma ka teistele," ütles Uppin. "Võib-olla see iseloomustabki ansambli Rüüt viimast albumit, et lõõts ei pea kogu aeg üürgama."

Ansamblis Rüüt mängib Uppin ka kannelt ning nii on album saanud mitmekülgne. "Ühelt poolt pehme kandle ja kitarri kooskõla ning teiselt poolt lõõtsa jõulisemad toonid," selgitas Uppin.

Uppin pälvis sel aastal Etnokulpide jagamisel nii aasta pärimusmuusiku kui ka aasta uusfolk artisti tiitli ning pärjati 2018. aastal, esimesel Vabariigi Pillimehe konkursil, samuti võitjaks.

"Kui see konkurss toona välja kuulutati, siis ma olin tegelikult üks neist, kes mõtles, et kas meil ikka on vaja seda järjekordset võistumängimist," meenutas Uppin. "Tegelikult ei ole see väga normaalne tegevus, sest kuidas saab üldse keegi öelda, et üks on parem kui teine? Samas mõtlesin, et kui ma nüüd ei lähe, siis jääksin seda ilmselt väga pikaks ajaks kahetsema. Nüüd on nii hea meel, et läksin ja veel õnnelikum olen, et võistumängimine nii hästi läks. Aga Etnokulbi viimased tunnustused olid ikka kohe väga teretulnud ja toetavad."