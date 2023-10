Juhan Uppin: keegi pole Eestis lõõtspilliga uusfolki teinud

"Ma olen hakanud tundma muret selle üle, et lõõtspill jääb teiste rahvapillidega võrreldes mingis mõttes maha. Keegi pole Eestis vähemalt lõõtspilliga uusfolki teinud. Võtsin suuna teadlikult sinnapoole, et ainult enda loodud muusika kõlaks," rääkis Uppin, kuidas ta enda plaadil üritas traditsioonilisust miinimumini viia.

Termin "uusfolk" tähendabki Uppini sõnul autoriloomingut. "Ka uuslooming võib olla traditsiooniline, kõlada ehedalt, ehk see taandub jälle selle stiiliküsimuse juurde. Uusfolk peab ka stiililiselt nendest vanadest raamidest välja minema," arvas ta.

Uppini sõnul pole sinna midagi parata, et muusika ilmub tänapäeval enamasti digikeskkonnas ning pigem kuulatakse laule mitte albumeid tervikuna. "Eks see ole meil siukene tarbimis- ja kiirustamisühiskond kahjuks. Eks ikka inimesed teevad valikud vastavalt oma maitsele," rääkis ta.

Uppin kommenteeris, et kõik auhinnasaajad on tõepoolest viimase aasta ja pikema aja jooksul silma paistnud. "Kõik albumid, mis auhinna said – ei saa öelda, et vähem kui suurepärased olid," kiitis ta ja lisas, et suurepäraseid albumeid oli rohkem kui kulpe. "Pärimusmuusika valdkonna eest südant valutava inimesena teeb see ainult head rõõmu," oli Uppin rahul ning õnnelik ka noorte pealekasvu üle.