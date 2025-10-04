Galerii: Etnokulpide jagamisel võidutses Mari Kalkun

Viljandis reedel peetud lõikuspeo auhinnagalal selgusid tänavused Etnokulp 2025 saajad. Enim auhindu pälvis Mari Kalkun, kes tunnistati parimaks nii aasta muusiku kui aasta loo kategoorias. Aasta albumi auhinna sai ansambel Untsakad ja aasta artistiks kuulutati Duo Ruut.

Aasta debüütalbumi uhke tiitli pälvis Kuula Hetke "Kuula Hetke REMIXED Live @ TMW 2023", kategoorias aasta ehe pärimusmuusika võitis Ruhnu saare lood ja laulud "Mere mälu".

Aasta uusfolkartistiks pärjati Keelepeksjad "Kalev tuli koju" ja R2 erikulbi sai ansambel Sadu. Traditsiooniliselt anti välja ka Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulp, mille sai Harri Lindmets.

Žüriile saadeti tänavu läbikuulamiseks 36 albumit ja 30 aasta loo kandidaati.

Aasta artisti, aasta albumi ja aasta loo nominendid sõeluti välja 19-liikmelise muusikaekspertide žürii hääletuse tulemusena. Laureaadid selgitati välja žürii ja publiku häälte liitmisel.

Aasta eheda pärimusmuusika, aasta uusfolkartisti, aasta debüütalbumi ja aasta muusiku kategooriates langetasid nominentide otsused esmalt valdkonna spetsialistid, kelle hääletustulemustele liideti samuti publiku hääled. Spetsialistide žürii koosseisu kuulusid Brett Hiiob, Cätlin Mägi, Ivo Heinloo, Jaan Sarv, Kärt Tambet, Maili Metsalu ja Rait Pihlap. Publikuhääletusel osales 2399 inimest, mida on veidi rohkem kui mullu.

Välja anti ka kaks erikulpi. Raadio 2 eriauhinna sai värske kollektiiv Sadu ning Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulp ulatati vanameister Harri Lindmetsale. "Ta on olnud lõõtspillimängija 70 aastat ja on autentne ühendus Võrumaa lõõtspillitraditsiooniga. Tänu Harrile on saanud inspiratsiooni paljud noored mängijad ning ta on toonud lõõtspillimängu traditsiooni tänapäeva," selgitas eriauhinna tagamaid Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa.

Eesti Pärimusmuusika Keskus andis sel aastal auhinda välja 17. korda. Etnokulbi traditsioon sai alguse 2009. aastal koostöös Raadio 2-ga.

Etnokulp 2025 auhinnagalast valmivat saadet saab kuulata Raadio 2 eetris pühapäeval, 5. oktoobril kell 19 ja ETV-s samuti pühapäeval kell 20.15.