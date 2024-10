Galerii: Etnokulpide jagamisel riisus koore ansambel Rüüt

Aasta looks kuulutati Mandotrio laul "Kui Peetrilinnas", aasta debüütalbumi preemia pälvis ansambel 6hunesseq albumi "Ma olen maa peal v66ras" eest, aasta eheda pärimusmuusika kulp anti üle Kirbla Triole albumi "Lükata-tõmmata, hargiga-roobiga" eest, aasta muusikuks tunnistati Katariina Tirmaste. Ansambel Rüüt viis koju kolm auhinda: aasta artist, aasta album ja aasta uusfolk artist.

Aasta debüütalbumi, eheda pärimusmuusika, uusfolk artisti ja muusiku valimisel osalenud erialaspetsialistidest koosnev žürii tõi laureaatide puhul välja, et 6hunesseq köidab oma debüütalbumi ainulaadse kontseptsiooni, uuendusliku kõla ning murdekeele ajatu ja väärika olekuga. Rüüt kerkib teiste uusfolgi artistide hulgast esile pärimuspillide kõlamaailma avardamise ja helikeele küpsuse poolest. Pärimusmuusik Katariina Tirmaste suudab oma esitustega kuulajate ette maalida kujutluspildid, mis voolavad silme ees nagu elavad filmikaadrid. Kirbla trio näitab aga, kuidas ühe eheda pillimehe muusikast võib välja võluda kaasahaaravalt tantsulise koosluse, kus iga liikme pillikäsitlus ja tunnetus on nii meisterlik, et muusika lennutab kuulajad maast lahti.

Žürii valis nominendid 23 albumi ja 21 singli hulgast, mis ilmusid vahemikus 1. august 2023–31. juuli 2024. Laureaadid selgusid publikuhääletuse käigus, millest võttis osa 2242 inimest.

Välja anti ka kaks eriauhinda. R2 erikulbi laureaadi valis välja Raadio 2 toimetus, auhinna sai Kanadas elav eesti muusik Erik Laar, kelle tänusõnad luges saalis viibinud publikule ette R2 peatoimetaja Margus Kamlat.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse erikulbi omanikuks sai aga 20 aastat Klassikaraadios iganädalast raadiosaadet "Folgialbum" eest vedanud Liina Vainumetsa.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa märkis auhinda välja kuulutades, et erikulp läheb ajakirjanikule, kelle hoole all on praegu ainus pärimusmuusikale pühendatud saade rahvusringhäälingu kanalites.

""Folgialbumist" on läbi käinud kümneid, kui mitte sadu pärimusmuusikuid, kellele kõigile ta on andnud võimaluse oma muusikat ja plaate tutvustada. See iganädalane saade tähistab kuu aja pärast, 5. novembril, oma 20. eetriaastat," tunnustas Noormaa.

Etnokulp 2024 auhinnagalat saab tagantjärele kuulata Raadio 2 eetris laupäeval, 5. oktoobril kell 13.05 ja ETV-s pühapäeval, 6. oktoobril kell 19.45.