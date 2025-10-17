X!

Duo Ruudu liige Katariina Kivi: võtsime kandle kätte pooleldi nalja käigus ja pooleldi meeleheitest

Muusika
Foto: Ken Mürk / ERR
Muusika

Tänavu suvel andis Duo Ruut välja oma albumi "Ilmateade", mis viis neid mitmetele suurfestivalidele ning mida arvustas isegi The Guardian. Duo Ruudu liige Katariina Kivi ütles "OP-is", et alati tahaks inimestele oma muusikat kõigepealt näidata, sest see ei kõla eriti atraktiivselt, kui sa ütled, et mängime kahekesi kannelt ja laulame Eesti rahvalaule.

Duo Ruudu liige Ann-Lisett Rebane meenutas, et kui nad kümme aastat tagasi selle bändi lõid, siis nad olid 15-aastased. "Olime kuskil metsas matkal ja mõtlesime, et kui me tänaval oma ukulelesid mängima, peaks meil ikkagi bändinimi olema, siis mõtlesime, et Ruut, seda on lihtne meelde jätta, tegelikult ühe vea käigus tuli sellest Duo Ruut ja siis me jätsime selle "duo" sinna ette."

"Ma arvan, et kõigil bändidel tuleb seda ette, et sinu ruumi uksel on bändi nimi valesti kirjutatud ja Viljandis me mängisime noorte pärimusbändide konkursil ja seal me läksime oma lavatagusesse ruumi, kus oligi Ruut asemel kirjutatud Duo Ruut, siis me mõtlesime, et kuna Rüüt on juba olemas, siis mõtlesime, et ärme ütle kellelegi, et nimi oli valesti kirjutatud ja vahetame hoopis ise enda nime ära," selgitas ta.

Kuigi bändiga alustasid nad kümme aastat tagasi, siis kannel jõudis nende muusikasse umbes kaheksa aastat tagasi. "Me leidsime selle pooljuhuslikult prooviruumi nurgast tolmusena, võtsime selle üles pooleldi nalja käigus ja pooleldi meeleheitel olles, sest meil oli vähem kui nädal jäänud ühe konkursini, kuhu me olime end kirja pannud ja me pidime midagigi esitama, aga mõtteid ei tulnud nende pillidega, mida me tol hetkel kasutasime," ütles Duo Ruudu liige Katariina Kivi.

Rebane tõdes, et nendega veidi sarnast asja – kaks muusikut ühe instrumendi taga – tehakse siin-seal veel, aga lihtsalt teiste pillidega. "Me leidsime väikese häki muusikas, et sul on lihtne olla kõige parem mingis asjas, kui sa oled ainuke, kes seda teeb, me leiutasime oma kategooria ning me oleme selles ainukesed ehk siis kõige paremad ja kõige halvemad samaaegselt."

Kuigi välisajakirjanduses võrreldakse Duo Ruudu albumit tihti loodusega, siis kauamängiva "Ilmateade" loomise käigus nad ise kontakti loodusega ei otsinud. "Pigem need looduse- ja ilmateemad tulid ise meie albumi juurde, kui me plaanisime albumit kirjutada, siis tahtsime kirjutada seda hoopis suureks saamisest ja üleskasvamisest, aga siis see album kirjutas end ise hoopis teiseks asjaks," tõdes Rebane.

Neile inimestele, kes nende muusikat veel kuulnud pole, on Katariina Kivi sõnul seda esialgu keeruline seletada. "Alati tahaks näidata kõigepealt, sest see ei kõla eriti atraktiivselt, kui sa ütled, et mängime kahekesi kannelt ja laulame Eesti rahvalaule," ütles ta ja lisas, et nad tegelikult kirjutavad muusikat nüüd üpriski palju ise. "Kasutama sõnadega Eesti rahvaluulet või pärimusest mingeid sõnu, sinna sekka vahepeal ka mingeid rahvaviise, aga see muusika, mida me kirjutame, on enamasti meie."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "OP", intervjueeris Owe Petersell

