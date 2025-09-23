X!

Euroopa lavadele oodatakse nii Eesti raskemuusikat kui indie-bände

Muusika
Foto: Erlend Štaub
Muusika

Hamburgis peeti traditsioonilist Reeperbahni talendifestivali. Sündmus tõestas, et Euroopa lavadele oodatakse nii Eesti raskemuusika kui ka indie-bände.

Reeperbahni talendifestivali esimesteks tulemusteks võib lugeda uuendatud lepinguid ja uusi kontserttuure Eesti artistidele. Eesti kavas esinenud Mariin K. peab juba läbirääkimisi uue kontserdikorraldaja ja plaadimärgiga, neid soovitasid ka selle žanri muusikablogijad. Ka Glastonbury muusikafestivalil esinenud Duo Ruut kinnitas, et pärast nende esinemist Hamburgis tulid paljud lihtsalt tänama.

"Mingisugused meilid on juba tulnud, aga kindlateks kokkulepeteks on veel vara, mingisugused kontaktid said loodud, jääme põnevusega ootama, mis sellest saab," ütles Duo Ruudu muusik Katariina Kivi.

"Tuuritamine meid ei väsita, kui vahepeal tekib väga erksaid hetki," lisas Duo Ruudu muusik Ann-Lisett Rebane.

Eesti raskemuusika on üha kindlamalt oma kohta kinnitamas ka Euroopa ulatuses. Hamburgis esinenud Pridiani ootab ees juba vägagi tihe kontserdigraafik

"Nad just sõlmisid koostöö oma agendiga Triple-6 Bookingus, kes käis kontrollimas, kas bänd on suuri sõnu väärt ja nad tõestasid end väga hästi, nad andsid muljetavaldava kontserdi ka väga kompaktses ruumis," ütles Eesti Raskemuusikaliidu juht Ott Evestus.

Hästi läheb ka teistel raskemuusikagruppidel, Metsatöll jõudis mullu kontsertidega isegi Jaapanisse.

"Meie kriteeriumiks on ainult see, et sa teed rasket muusikat pungist rokini ja oled aktiivne, siis paneme su oma üritusele ning tänu sellele on toimunud koostöö eesti ja vene bändide vahel, mis muidu olid eraldiseisvad, aga nüüd teevad kontserte ja tuure koos, selle võrra on valdkond suurenenud ja laienenud," tõdes Evestus.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:49

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust Uuendatud

16:17

Tallinnas esinevad Plini ja Sungazer

15:40

Üheksas Tallinn Fringe festival kogus üle 10 000 külastuse

15:29

Tartu Elektriteater pühendab oktoobri muusikalistele õuduskomöödiatele

14:59

Rändfestival Võnge toimub tuleval aastal Tõrvas

14:22

Egon Nuter sai Eesti Näitlejate Liidu auliikmeks

12:10

Klassikaraadio peatoimetaja vahetub 2026. aasta alguses

11:11

Galerii: esilinastus Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees"

10:08

Afanasjevi "Serafima ja Bogdan" saab Veiko Õunpuu käe all filmiks

09:48

Suurbritannia filmifestivali Encounters fookuses on Eesti lühifilmid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:18

Suri Itaalia filmitäht Claudia Cardinale

23.09

Sinefiil | "Torn" on film, mille juurde tuleb ise minna

16:49

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust Uuendatud

23.09

Puustusmaa: reeturiks ei sünnita, inimesest kujuneb selline elukas

22.09

Keeleminutid. Tervitused ja hüvastijätud 18. sajandil

23.09

Pildid: Kuressaares avati Mart Sanderi isikunäitus

10:08

Afanasjevi "Serafima ja Bogdan" saab Veiko Õunpuu käe all filmiks

11:11

Galerii: esilinastus Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees"

21.09

Karen Jagodin: lõhe riigi seatud ootuste ja tegelike võimaluste vahel aina süveneb

22.09

Pildid: Viimsi Artiumi tünnigaleriis avati Robin Nõgisto isikunäitus

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo