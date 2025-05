Mariin K. avaldas debüütalbumi "Rose Skin"

""Rose Skin" on katse mõista, kuidas hoida oma südant lahti ka siis, kui tahaks end peita," ütles Kallikorm. "See räägib armastusest, eneseotsingutest ja sellest, kuidas haprusest võib saada tugevus."

"Album sündis talvel, ajal, mil olin tavaelust eemale tõmbunud ja keskendusin rohkem oma sisemaailmale. Arvan, et see peegeldub ka muusikas – minu jaoks on see on süvitsi minev ja päris."

Kõik lood on kirjutanud, salvestanud ja produtseerinud Kallikorm ise möödunud talvel Ida-Virumaal. Lugudel mängib trumme Pia Frausi liige Rein Fuks. Albumi helimiks valmis Martin Kikase käe all, masterdas Lauri Liivak.

Lisaks Kallikormile kuuluvad ansamblisse kitarrist Paul Sild (Badass Yuki, Tallinn Daggers) ja ansamblitest Keskkool ja Buzhold tuttavad trummar Christofer Nõmm ja bassist Art Ainsoo. Kallikorm on alates 2019. aastast mänginud ka trip-hop'i legendi Tricky bändis ning kuulub Londoni indie-gruppi Wyldest.

Mariin k. esitleb värsket albumit 22. mail klubis Uus Laine, kus sel puhul astub üle kümne aasta lavale ka dream pop'i ansambel Imandra Lake. Eeloleval nädalavahetusel soojendab grupp Kaschaloti nende albumiesitlustel Tallinnas ja Tartus, lisaks näeb bändi lähikuudel festivalidel Prantsusmaal, Eestis ja Rootsis.