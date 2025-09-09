X!

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

Mariin K.
Mariin K. Autor/allikas: Mari-Liis Vähi
2026. aasta jaanuaris toimuval uue popmuusika festivalil Eurosonic Noorderslag astub rahvusvahelise publiku ette Mariin Kallikormi ansambel Mariin K..

1999. aastal ühendasid jõud Hollandi ja Belgia bändide ürituse Noorderslagi meeskond ja varem Eurorocki ja Eurospotting esitlusfestivali korraldanud EBU raadiojaamade muusikajuhid. Selle tulemusena sündinud Eurosonic Noorderslag (ESNS) on tänaseks üks maailma tähtsamaid uue popmuusika avastamise festivale, mis toimub iga aasta Hollandi ülikoolilinnas Groningenis.

ESNS-il esineb üle 350 artisti, kelle kontserte külastab üle 40 000 inimese ja kuhu koguneb 4000 muusikatööstuse professionaali üle maailma, sh 400 festivali esindajad. ESNS on olnud rahvusvahelise karjääri hooandajaks artistidele nagu Altin Gün, Arlo Parks, Dua Lipa, Fontaines D.C., White Lies, Franz Ferdinand, Phoenix, The Haunted Youth, Sigrid ja Wet Leg.

Raadio 2 on EBU Eurosonic grupi aktiivse liikmena esitlenud Hollandis Eesti talendikaid artiste maailma muusikatööstusele alates 2007. aastast, nende seas on olnud Tommy Cash, Night Tapes, Ewert and the Two Dragons, Noep, Rita Ray, Puuluup, Holy Motors jt. Sel korral tutvustavad EBU raadiojaamad Eurosonicul 33 uut artisti, sh annab kontserdi Raadio 2 esitletav Mariin K..

Mariin K. eristub shoegaze'i ja dream pop'i maailmas selge laulukirjutamise ja mitmekihilise kitarrikõla poolest. Ansambli keskmes on rahvusvahelise kogemusega laulja ja kitarrist Mariin Kallikorm. Alates 2019. aastast on ta esinenud ÜK trip-hop'i legendi Tricky bändis ning alates 2016. aastast tegutsenud Londoni indie-projektis Wyldest. Ansambli täiskoosseisu kuuluvad kitarrist Paul Sild, bassist Art Ainsoo ja trummar Christofer Nõmm. 

Mariin K. debüütalbum "Rose Skin" (2025, Seksound), mille Kallikorm ise salvestas ja produtseeris, jõudis Seattle'i mõjuka raadiojaama KEXP eetrisse ja pälvis kiidusõnu USA sõltumatult plaadifirmalt Darla Records. Lisaks välismaisele tunnustusele on album olnud nii Postimehe, Eesti Ekspressi kui ka Raadio 2 nädala plaat. Albumi helikeel liidab shoegaze'i kihilise müra ja dream pop'i intiimsuse, käsitledes armastuse ja eneseavastamise hapraid teemasid.

Mariin K. on esinenud kodumaistel festivalidel nagu Tallinn Music Week, Võnge ja Kikumu, Pariisi indie-festivalil Supersonic Block Party ja Rootsi festivalil Live at Heart. 2025. aasta sügisel on kavas esinemised esitlusfestivalidel Reeperbahn Hamburgis ja Ireland Music Week Dublinis.

ESNS toimub Groningenis 14.–17. jaanuaril, Raadio 2 programmi jõuavad hiljem ka paljud selle festivali kontsertsalvestused.

Toimetaja: Karmen Rebane

