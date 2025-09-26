Night Tapes avaldas debüütalbumi

Iiris Vesiku ansambel Night Tapes andis välja oma esimese täispika albumi "Portals//polarities", varem on nad avaldanud neli EP'd.

Album salvestati tuuridades, bändi sõnul on lood salvestatud hotellides, AirBnB-des ja isegi Mehhiko mägedes katusele veetud kaablite abil. "Me ei läinud luksusstuudiosse – keskendusime sellele, kuidas teha muusikat väikeste ja olemasolevate vahenditega," ütles Max Doohan.

Eestlasest bändiliige Iiris Vesik kirjeldas albumi "Portals//polarities" lüürilist sisu kui sisemist rännakut. "See on uurimus minu olemuse erinevatest poolustest ja vabaduse tähendusest. Vabadus on mulle hindamatu – olen sündinud riigis, mis vabanes laulva revolutsiooni kaudu."

Albumit oli eelsalvestatud enne ilmumist üle 18 000 korra, kahe loo maailma esmaesitlus toimus BBC Radio 1 Sian Eleri saates ning uut loomingut esitletakse maailmatuurile, mis saab alguse Ameerikast 20 kontsertiga ning jätkub hiljem Euroopas.