Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Ed Sheeran, Jonas Brothers jt

Eesti artistidest on uute singlitega väljas Karl Killing ja Arop, ning oma senise elektrooniliseima singliga Night Tapes. Välismaalt tervitavad Ed Sheeran, Jonas Brothers ja Laufey.

Prodigyboys – "Come closer (feat. Lotey)"

Eesti räpipunt Prodigyboys andis koos Loteyga välja loo "Come closer", mis on teine singel grupi peagi ilmuvalt teiselt albumilt "Proculture". Uut kogumikku on oodata 2025. aasta teises pooles.

Duo Tundmus Meets the Band – "Kui paistab kuu"

Noor jazz-ansambel Duo Tundmus Meets the Band avaldas debüütalbumi "Sleepless Nights". Albumilt leiab nii kaasahaaravaid sving-lugusid kui ka mõtlikke ning poeetilisi ballaade.

Duo on oma debüütalbumi kohta öelnud nii: ""Sleepless Nights" võtab kokku meie kahe viimase aasta loomingu, mis jutustab kasvamise ilust ja valust, nii inimese kui ka muusikuna. Me loodame, et meie debüütalbum pakub äratundmisrõõmu traditsioonilise jazz'i armastajale, lohutust unetutele ning kutsub enesesse süüvima."

Night Tapes – "Storm"

Eesti-UK kolmeliikmeline ansambel Night Tapes avaldas reedel enda uue singli "Storm", mis pärineb nende oodatud debüütalbumilt "Portals//polarities", mis ilmub 26. septembril rahvusvahelise plaadifirma Nettwerk Music Group alt.

"Storm" on introspektiivne ja unenäoline poplugu, mis kombineerib Night Tapes'ile omase atmosfäärilise elektroonika, emotsionaalse lüürika ja solisti Iirise eeterliku vokaali. Loo kaasautoriks on ansambli Leisure liige Josh Fountain.

Karl Killing – "Senator (feat. Arop)"

Karl Killing ja Arop avaldasid oma esimese ühise singli "Senator", milles kohtuvad modernne pop ja otsekohene räpp.

Lugu kasvas välja loomulikust loomingulisest koostööst ja soovist katsetada uusi suundi. "Aropiga oleme juba pikemat aega arutanud, et võiks koos loo teha. Mul on varem olnud au ja võimalus tema muusikat produtseerida, aga olen tõeliselt rõõmus, et seekord sattusime mõlemad sama träki peale ka artistidena. "Senator" on räpikas, enesekindel ja täis karakterit – just see, mida me mõlemad armastame. Loodan väga, et see ei jää meie viimaseks koostööks," kommenteeris Killing.

Laufey – "Snow White"

Islandi muusika, laulja- ja laulukirjutaja Laufey, kes oma loomingus seob popi, jazz'i ja klassikalise muusika elemente ning on võitnud sellega miljonite südamed, laskis välja oma värskeima singli "Snow White". "Snow White" räägib igavesti kestvast püüdest perfektsuse poole, mis kaasneb naiseks olemisega. See räägib peeglisse vaatamisest ja kõigi asjade nägemist, mis vajaks enda juures parandamist," avas laulja loo sisu.

Ed Sheeran – "A Little More"

Ed Sheeran avaldas teise singli "A Little More" oma 12. septembril ilmuvalt kauamängivalt "Play". Tegu on Sheerani esimese albumiga, mille nimi ei kujuta endast matemaatilist sümbolit.

Uue singli muusikavideos läheb edasi aga Sheerani esimese albumi pealt tuntud loo "Lego House" muusikavideo looliin, milles "Harry Potteri" staar Rupert Grint mängib Sheerani obsessiivset ja jälitajast fänni. Nüüd on mees trellide tagant väljas.

Amaarae – "Fineshyt"

Ameerika-Ghana laulja Amaarae andis välja oma võimuka žanrideseguse kolmanda albumi "Black Star". Teemadeks aga armastus, iha ja digiilm.

Ethel Cain – "Dust Bowl"

Ameerika laulja- ja laulukirjutaja Ethel Caini teine album "Willoughby Tucker, I'll Always Love You" seob endas ambient'i, indiroki ja folgi elemente. Kriitikud kiidavad Caini rikast lüürikat ning rahulikult kulgevat loojutustamist.

Mgk – "Outlaw overture"

Mgk (endine Machine Gun Kelly) seob oma seitsmendal stuudioalbumil "Lost Americana" pop-pungi saundi kantrikõladega. "See on heliline kaart unustatud kohtadesse, austusavaldus taasleiutamise vaimule ja ettevõtmine, et võita tagasi Ameerika vabaduse olemus," avaldas albumi tiiseris muusikalegend Bob Dylan.

Fousheé, Elisas Rønnenfelt, Jonatan Leandoer96 – "Little gods"

Lool "Little gods" on omavahel jõud ühendanud Ameerika laulja-laulukirjutaja Fousheé, Taani punkbändi Iceage frontman Elisas Rønnenfelt ning üks Soundcloudi räpi pioneeridest Yung Lean nime all Jonatan Leandoer96.

Deftones – "Milk of the madonna"

Ameerika alt-metal bänd Deftones on välja tulemas oma kümnenda stuudioalbumiga "Private music". "Milk of the madonna" on nende teine singel uuelt heliplaadilt.

Disclosure, Anderson .Paak – "No cap"

"No cap" on kirjutatud Inglise elektroonilise muusika duo Disclosure'i, Anderson .Paaki ja Jimmy Naplesi koostöös. "See koostöö on ennast liiga kaua oodata lasknud. "No cap" on ideaalne tantsupõranda bänger, mille peale ei pea väga sügavalt mõtlema," kirjeldas Paak.

Of Monsters and Men – "Ordinary Creature"

Oma 2012. aasta debüütalbumiga "My Head Is An Animal" edetabelite tippu sööstnud Islandi indibänd Of Monsters and Men tuleb oktoobris välja uue albumiga "All Is Love and Pain in the Mouse Parade". Nende viimane album jääb juba kuue aasta taha. Uus album lähtub bändiliikmete isiklikest jagatud elukogemustest.

Jonas Brothers – "Loved You Better (feat. Dean Lewis)

Jonas Brothers on samuti tagasi oma seitsmenda stuudioalbumiga "Greetings From Your Hometown", millelt leiab 14 lugu. "Midagi on erilist selle juures, kuidas kodus olemine tuletab sulle meelde, kes sa päriselt oled. See album on täis seesuguseid mõtteterasid, eluaegseid mõjutusi meie lapsepõlvest ning hääli, millega me üles kasvasime," ütlevad vennad.

Kuula kõiki lugusid siit: