Uue muusika reede: Drake, Lola Young, Tame Impala jpt

Säm – "Kanuu"

Säm avaldas südasuvise singli "Kanuu", mis räägib aga lohetätoveeringuga tüdrukust. "Paras müsteerium, üksinda ma seda välja ei nuputa," märkis ta.

Lisa Jennyfer – "Meie võit"

Lisa Jennyferi andis välja oma esimese eestikeelse singli "Meie võit". See on lugu usalduse taastamisest, südame avanemisest ja armastuse vastuvõtmisest pärast valu.

Samo ja Johanna Maria – "With U"

Trummi ja bassi produtsent Samo ehk Nikita Samogin andis välja oma esimese ingliskeelse dancefloor DnB loo "With U" koostöös vokalisti Johanna Maria Opermanniga. Lugu sündis peaaegu kaks aastat tagasi rahvusvahelistes muusikalaagrites ja Wisseloordi Akadeemia sessioonidel ning seda viimistleti Faar Music stuudios.

Tyler, The Creator – "Stop Playing With Me"

Kõigest üheksa kuud tagasi suure temaatilise albumi "Chromakopia" välja andnud Tyler, The Creator andis kõigi suureks üllatuseks esmaspäeval välja kümne looga albumi "Don't Tap The Glass". Ainsa külalisena teeb avalool kaasa Pharell Williams, albumi produtseeris Tyler, The Creator.

Jamie XX – "Dream Night"

Jamie XX jagas kuulajatega uut lugu, mis valmis möödunud aasta albumiga "In Waves" ringi tuuritades. "See lugu sündis orgaaniliselt kõikidest nendest imelistest muusika– ja tantsuõhtutest, mida ma saan kogeda nii laval kui ka selle kõrval," rääkis briti produtsent.

Mac DeMarco – "Holy"

Mac DeMarco avaldas teise pehme singli oma 22. augustil ilmuvalt albumilt "Guitar".

Che – "Rolling Stone"

18-aastane Atlanta rage-(t)räppar Che avaldas oma neljanda, üliintensiivse ja kihilise albumi "Rest In Bass".

Daniel Avery ja Cecile Believe – "Rapture in Blue"

Briti elektroonilise muusika produtsent Daniel Avery teatas uue loo ja muusikavideoga, et 31. oktoobril on oodata tema seitsmendat albumit "Tremor", millel muusik lööb avali acid house'i uksed ja võtab vastu kõik oma muusikalised mõjutajad.

Olof Dreijer – "Iris"

Rootsi muusikaprodutsent Olof Dreijer avaldas uue singli, mis jõuab 17. oktoobril ilmuvale samanimelisele lühialbumile.

Jim Legxcy – "I Just Banged a Snus in Canada Water"

Briti laulja ja räppar Jim Legxcy avaldas oma kolmanda albumi (või teise miksteibi) "Black British Music (2025)", millel kohtuvad muuhulgas nii jerk, RnB, post–pungine emo räpp kui ka afrobeats. Külalistena teevad albumil kaasa Fimiguerro ja Dave.

.

John Maus – "Came & Got"

Möödunud aastal Tallinnas Paavli kultuurivabrikus kaks välja müüdud kontserti andnud ning septembris Eesti Rahva Muuseumis esinev eksperimentaalpopi pioneer John Maus avaldas kolmanda singli 26. septembril ilmuvalt albumilt "Later Than You Think". Mausi viimane album ilmus 2018. aastal.

Freddie Gibbs, The Alchemist ja Anderson Paak – "1995"

Indiana osariigist pärit räppar Freddie Gibbs ja California produtsent The Alchemist avaldasid albumi "Alfredo 2", mis on järg 2020. aastal ilmunud ja väga hästi vastu võetud boom bap albumile. Plaadil teevad kaasa JID, Anderson Paak ja Larry June ning seda saadab Nick Walkeri lavastatud lühifilm.

Tame Impala – "End Of Summer"

Äsja möödunud kümnendi ühe suurima ja tähtsama albumi "Currents" 10. sünnipäeva tähistanud Tame Impala ehk Kevin Parker on nüüd, nagu nähtub värskest seitsmeminutilisest singlist, oma laeva lõplikult tantsumuusika sadamasse parkinud.

Drake ja Central Cee – "Which One"

Drake ja Central Cee on taas jõud ühendanud ja valmis meisterdanud loo "Which One".

Lola Young – "D£aler"

Looga "Messy" muusikatabelite tippu lennanud Lola Young avaldas singli "D£aler" oma 19. septembril ilmuvalt albumilt "I'm Only F**king Myself".

Sombr – "12 to 12"

Üks selle aasta suurimaid läbimurdeartiste, 20-aastane Sombr avaldas retrohõngulise singli "12 to 12". Gus Blacki lavastatud muusikavideos teeb kaasa ka Addison Rae.

Tyla ja Wizkid – "Dynamite"

Tyla ja Wizkidi "Dynamite" sobib kuumal suvepäeval kaaslaseks nagu rusikas silmaauku.

Amaarae – "Girlie-Pop!"

Nagu "Dynamite", viib ka Amaarae "Girlie-Pop!" sekundiga palmide alla. "Tahtsin luua loo, mis kehastaks suudlust sinu lemmikinimeselt maailmas," kirjeldas laulja värsket lugu.

Mariah Carey, Shenseea ja Kehlani – "Sugar Sweet"

Mariah Carey lõi käed Shenseea ja Kehlaniga ning üheskoos saadi valmis singel "Sugar Sweet". Lugu pärineb Carey 26. septembril ilmuvalt albumilt "Here For It All".

Lace Manhattan – "Oddwadd"

Näitleja Margaret Qualley alter ego Lace Manhattan sündis moefantaasiast ja New Yorgi ööelu vaimust. 22. augustil esilinastub Ethan Coeni film "Honey Don't", kus Qualleyl on kanda peaosatäitja roll. Värsked lood "Odd" ja "In The Sun She Lies" kirjutasid Coen ja Qualley popprodutsendist abikaasa Jack Antonoff.

Sam Smith – "To Be Free"

Tantsulisemate lugude kõrval avaldas auhinnatud briti muusik Sam Smith ballaadi "To Be Free". "Kirjutasin selle viis aastat tagasi oma viimase albumi "Gloria" tegemise ajal ja siis panin selle sahtlisse oma aega ootama, sest teadsin, et see lugu ei sobi sellele albumile," avas Smith loo tausta.