Uue muusika reede: FKA Twigs, Robbie Williams, Travis Scott, Bad Bunny jpt

Midnight May – "April Fools"

Carlotta Põdra veetav projekt Midnight May uus singel "April Fools" uurib inimsuhete habrast dünaamikat. Lugu jõudis muusikuni läbi unenäo. "Mul on hea meel, et unes nähtud viis ja sõnad meelde jäid. Hakkasime bändikaaslase Jürgeniga ideed tasapisi edasi arendama, kuid panime mõneks ajaks pausile. Sel suvel võtsime selle taas käsile. Produtsendid Clifford Goilo ja Allan Kasuk aitasid anda loole uue, esialgu mulle võõra, kuid väga vinge kõla," sõnas ta.

Heleenyum – "Heaven"

Laulja, laulukirjutaja ja muusikaprodutsent Heleenyumi singel "Heaven" toob kuulajateni nostalgilise 2000-ndate alguse house-muusika meeleolu. "Olen ise peamiselt kuulanud vanakooli house'i, seega kujuneski selline nostalgiline sound, mille atmosfäär meenutab mulle kunagist Stereo Lounge'i, mis asus Harju tänaval Privé klubi kõrval," kommenteeris artist.

Adam John – "All Will Be Alright"

Trummar Ott Adamson, kes on rütmi andnud näiteks Rita Rayle ning ansamblitele Põhja Konn ja Dramamama, kirjutab ja esitab oma muusikat kunstnikunime Adam John alt. Sel nädalal ilmus tema kolmas singel "All Will Be Alright".

Rüüt – "Kiigun üle mäe"

Eelmisel sügisel kolm Etnokulpi pälvinud ansambel Rüüt andis välja suvise loo "Kiigun üle mäe". Lugu on inspireeritud põhjamaade erilisest öövalgest ajas, kus õhtud pole rasked nagu talvel. Loo autorid on Maili Metssalu, Maarja Soomre, Jaan-Eerik Aardam, Juhan Uppin ja Rika Mölder.

Skoone – "Suurtükk ajab suu lõhki"

Tallinna punkansambel Skoone avaldas oma esimese täispika stuudioalbumi "Inimeste inimene", kus katsetatakse muu hulgas ka tangoga ja tehakse kommentaar apaatse ühiskonna suunal. Kuue aasta jooksul valminud "Inimeste inimene" koosneb selle aja jooksul moodustunud tõekspidamistest, arvamustest, tunnetest ja naljadest.

Kreemikast – "Õnn on siin!"

Kreemikast (Marto Mägi) avaldas oma tulevaselt albumilt "Õnn ja rõõm" esimese singli "Õnn on siin!". Laulul mängib kitarri post-punk artist I Kindly Ask You. "Andsin endast parima, et aasta aega õnne ja rõõmu kiinduda. Sellest sündis üle võlli, kohati häirivalt deliiriumis ning vahel üllatavalt kurb album. Singel "Õnn on siin!" korraldab õnnele piduliku punase vaiba vastuvõtu koos rohkete lilledega," sõnas muusik.

Travis Scott – "Beep Beep"

Travis Scott avaldas oma plaadifirma Cactus Jack alt teise kogumikalbumi, kus teevad teiste hulgas kaasa Don Toliver, Sheck Wes, Future, Playboi Carti, 21 Savage, Waka Flocka Flame, Kodak Black, Tyla, GloRilla, Sah Babii, Vybz Kartel.

FKA Twigs – "Perfectly"

Briti muusik FKA Twigs avaldas vähem kui kuus kuud pärast oma viimase albumi "Eusexua" avaldamist uue singli "Perfectly". Loo produtseerisid ja kirjutasid lisaks FKA Twigsile Koreless ja Xquisite Korpse. Autorite seas on märgitud ka Amy Wadge ja Ethan P. Flynn.

Robbie Williams – "Spies"

Robbie Williams avaldas teise singli sügisel ilmuvalt albumilt "Britpop". Uus singel "Spies" uurib nooruse ülevoolavat, muretut ja kohati hoolimatut suhtumist. Uue albumiga heidab Williams pilgu 90-ndatesse, mil ta lahkus ansamblist Take That ja alustas oma soolokarjääri. "See album on see, mida ma tol ajal teha tahtsin – selles on südant, toorust ja kitarre. Seal on kindlasti natuke briti muusikat ja palju poppi. Olen selle üle uhke ja ootan põnevusega, millal inimesed kuulevad, mis tulemas on."

Blood Orange – "Somewhere in Between"

Dev Hynes ehk Blood Orange andis välja topeltsingli "Mind Loaded" ja "Somewhere in Between", mis jõuab koos eelmisel kuul välja antud "The Fieldiga" 29. augustil ilmuvale plaadile "Essex Honey".

Bad Bunny – "Alambre Pua"

Jaanuaris albumi avaldanud Bad Bunny on valmis saanud uue singli "Alambre Pua", mis räägib suhtest lahkumise valust.

Tommy Richman – "Miami"

Möödunud aastal looga "Million Dollar Baby" laiema publiku ette põrutanud Ameerika R&B-artist Tommy Richman on valmis saanud uues suvise singli "Miami".

Alex G – "Spinning"

Ameerika indie-artist Alex G ehk Alexander Giannascoli avaldas reedel kümenda stuudioalbumi "Headlights", kuhu on kokku koondatud 12 lugu. Albumi produtseerisid Alex G ning tema pikaajaline koostööpartner Jacob Portrait.

Two Shell – "Clutch"

Londoni elektroonikaduo Two Shell avaldas ootamatult uue albumi "IIcons", mis koondab eksperimentaalseid klubilugusid ja tähistab nende loomingus uue ajajärgu algust. Albumil teevad kaasa ka külalised nagu Dorian Electra ja Jaapani artist Daigos.

J Balvin – "Zun Zun"

J Balvini üllatas fänne kümneloolise albumiga "Mixteip". Muusiku sõnul on "Mixteip" nii tagasipöördumine juurte juurde kui ka hüpe edasi. "Mixteipi" keskmes on "Zun Zun", kus teevad kaasa Ladina-Ameerika hitimeistrid Justin Quiles ja Lenny Tavarez.

