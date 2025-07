Duo Ruudu esinemine Roskilde festivalil jäi ära

"Meil on väga kahju öelda, et kuigi me ise saabusime Taani ja oleme nagu ikka valmis Roskildes esinema, on meie pill lõksus valdkondadevahelises maailmas – tuntud ka kui lennujaama pagasihoid. Oleme uskumatult kurvad, et meie kontsert tuleb ära jätta, kuid oleme SAS-i inimestele abi eest ikkagi tänulikud," kirjutasid muusikud Facebooki postituses. "Paistab, et isegi oma suurimate pingutuste juures polnud lennureiside jumalad – ja Helsingi lennujaama streigid – seekord meie poolel. Hoiame pead püsti ja loodame teid kõiki tulevastel kontsertidel näha!"