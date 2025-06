Duo Ruut esineb Glastonbury festivalil

"See juhtus! Me esineme Glastonbury festivalil! Ja mitte ainult ühe korra. Meil on oma uue albumi "Ilmateade" esitlemiseks kolm kontserti. Enda teada oleme me teine Eesti artist, kes Glastonburyl esinenud on (tere, Tommy Cash!) ja me oleme väga valmis," kirjutas bänd teisipäeval ühismeediasse.

Tommy Cash esines Glastonbury festivalil 2017. ja 2022. aastal. Möödunud aastal tegi ühe peaesineja, Coldplay kontserdil kaasa ka Kristjan Järvi ansambel Nordic Pulse.

Duo Ruut astub keskkonnale ja jätkusuutlikkusele pühendatud Green Future Fieldsi raames üles neljapäeval 26. juunil kell 23.00 ja laupäeval 28. juunil kell 15.00 Toad Hall laval.

Lisaks Duo Ruudule võib tänavusel Glastonburyl kuulata veel artiste nagu The 1975, Alanis Morrisette, Neil Young, Olivia Rodrigo, Charli XCX, Doechii jt.

Möödunud aastal külastas Inglismaal Somersetis toimunud 37. Glastonbury muusikafestivali üle 200 000 inimese.

Maikuus rääkis Duo Ruut saates "Hommik Anuga", et bänd andis 2024. aastal väljaspool Eestit 37 kontserti ning Euroopa on tandemile juba koduseks muutunud.

"Üks põhjus, miks me niimoodi reisida saame, on võib olla see žanr, mis muusikat me teeme. See sobib lihtsalt väga paljudesse erinevatesse kohtadesse. Me ei ole ainult teatud tüüpi festivali bänd," rääkis üks pool duost, Katariina Kivi.

"Euroopas pakub eesti keel, kultuur ja eesti muusika väga palju huvi ja väga tugevaid elamusi," lisas Ann-Lisett Rebane. "Ei pea minema teisele poole maakera, et meie muusika oleks eriline. Kõik küsivad, et mis haldjakeeles te laulate."