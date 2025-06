Duo Ruut andis välja uue albumi "Ilmateade"

"Värske plaat jutustab lugusid erinevatest aegadest, erinevatest inimestest ja muidugi - ilmast. Pärimustekstidel põhinev looming annab märku, et ilm pole meie akende taga lihtsalt passiivne element, vaid hoopis pidevalt muutuv tegelane, millel on meie üle rohkem võimu kui me oma igapäevaelus tähele paneme", kirjeldasid duo liikmed Ann-Lisett Rebane ja Katariina Kivi, lisades, et "Ilmateade" on ka omamoodi fotoalbum nende viimaste aastate arenguteest ja kõigest, mida nad viimaste hoogsate aastate jooksul teinud on.

Albumi on salvestanud ning kokkumänginud ja viimistlenud tunnustatud José Diogo Neves. Kauamängiva kujundas Katariina Kivi ning pildistas Mia Tohver.

Uus album on juba ka rahvusvaheliselt tähelepanu saanud. Prantsusmaa raadiojaam FIP osustas tõsta plaadi oma juulikuu fookusesse. Duo Ruudu uus looming on kõlanud ka BBC-s ning ees on ootamas pooletunnine saade Austria raadios Agora.

Ann-Lisett Rebane ja Katariina Kivi asutasid pärimusmuusikaansambli Duo Ruut 2015. aastal, nende debüütalbum "Tuule sõnad" ilmus 2019. aastal.