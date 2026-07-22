Kümnendal Saund festivalil esinevad Domenique Dumont, Una Bomba, 35maffia jpt

2016. aastal esimest korda toimunud festival on leidnud tee tagasi Sõru sadamasse, mis oli festivali koduks ka aastatel 2018 kuni 2022. Festivaliga tehti algust Hiiumaa läänetipus, Kalanas ning 2023. ja 2024. aastal koliti Suuresadamasse, Kärdla lähistele. 2025. aastal festivali ei toimunud.

Festivali peaesineja on rahvusvahelist edu nautiv Läti balaeric-popi ansambel Domenique Dumont. Bändi moodustavad multi-instrumentalist ja produtsent Arturs Liepins ning vokalist ja etnomuusika teadlane Anete Stuce. Bänd salvestas oma viimase, 2025. aastal ilmunud albumi "Deux Paradis" just nimelt Hiiumaal.

Kodumaistest artistidest astuvad üles sel kevadel hitiga "Sydames" südameid võitnud noortekollektiiv 35maffia, räpi- ja DJ-duo Noored ja Näljased, tümakapopi lauljatar Cecilia, ambient-popi aladele liikunud Tiiu Kiik, uut materjali esitlev Una Bomba, noorema põlvkonna popiuuendaja Säde Semper, art-popi duo Vera Vice ning paljud teised.

Festivali kolmandal päeval toimuvad ka traditsioonilised eripühendustega DJ-setid. Roma Vjazemski ülesastumine on pühendatud sel kevadel lahkunud sõbrale Gameboy Tetrisele, Madis Nestor kaevab legendaarse hiphopi produtsendi J Dilla loomingus, Siim Nestor esitleb Janet Jacksoni loomingu paremikku ning Ajukaja toob kuulajateni ambient house'i.

Lisaks muusikale toimub ka Madis Aesma juhitud viktoriin ning Kaarel Valteri nimeline maleturniir.

Festival Saund algab neljapäeval, 23. juulil ning kestab laupäeva hilisööni.