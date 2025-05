Uue muusika reede: Nublu ja Vaiko Eplik, Villemdrillem, Duo Ruut jpt

San Hani – "Glaciers"

Pärast pea kaks aastat kestnud vaikust on uue looga tagasi hüperpoppar-räppar San Hani. Loo produtseerisid Kurama ja Metabora.

Villemdrillem – "Oliver"

VIllemdrillem avaldas armukolmnurgast pajatava suvesingli "Oliver". Muusika valmis koos Karl Killingu ja Mattias Tirmastega ning produktsioon tuli Läti produtsendilt JJ Lushilt. Muusikavideo režissöör on Patrik Prints.

Aapeerik ja Jana – "Avamata südame valu"

Aapeeriku ehk Aap-Eerik Lai kolmas singel on artisti enda sõnul lääge siivutuse, kaasaegse post-pungi, koduste bassikäikude ning avara helisära alla peidetud nukker lugu. "Inimesed ei räägi üksteisega. Ja see ongi pea kõigi meie murede juur," kommenteeris Aapeerik loo sõnumit. "Eeldame, arvame, aga välja ei ütle. Sobime küll teineteisega, ehk isegi füüsiliselt, aga lõpetame ikka tihti pettumuse ja sõimuga, sest eeldasime, et kaasa teab, mis meis toimub."

Ajukaja ja Mart Avi – "Y & O"

Tšehhi muusikaajakiri Full Moon tähistab 15. sünnipäeva kogumikuga "Full Moon 15", millelt leiab ka uue loo möödunud aastal ühise albumi "Death of Music" avaldanud duolt Ajukaja ja Mart Avi.

Heleenyum – "Siren"

Märtsi lõpus EP avaldanud laulja produtsent Helneenyum on juba tagasi uue singliga, millel jätkab popmuusika segamist tantsumuusikaga. Värske singel räägib artisti sõnul kiusamisest täiskasvanueas. "Sellised asjad võiksid ju jääda alg- või põhikooli ning inimesed võiksid areneda. Minu meelest on piinlik, kui kiusaja enda ebakindlusi avalikult demonstreerib, püüdes kedagi teist alla tõmmata," sõnas Heleenyum.

Ott Lepland – "Mõistatus"

Ott Lepland andis koos produtsent Eric Kammistega välja uue loo. Muusika sõnade autor on Lepland ise. Singlit saadab Leplandi karjääri kõige mastaapsem muusikavideo.

Projectrene – "Tige tikker"

DJ Projectrene ehk Rene Topolev naaseb üle pika aja klubimuusika-singliga "Tige Tikker". Topolev on koos sõpradega loonud ka muusikalise livestream-saate "WROMD". "Sealt sain palju tutvusi ja kinnitust, et natuke lollakat ja lõbusat bassimuusikat on Eestis väga vaja," sõnas Topolev.

Emily J – "Viimaseks"

Aasta alguses aasta laulukirjutaja auhinnaga pärjatud Emily J alustas koos aasta produtsendi Karl Killinguga uut loomingulist etappi. "Viimaseks" tähistab Emily J jaoks muusikalist pöördepunkti, kus laulja ja laulukirjutaja astub energilisemast popist sensuaalsema RnB suunas.

Bert On Beats – "Looper"

Bert On Beatsi värske lugu ilmus Saksamaal välja antud Rave The Planeti kogumikul "Future Prints Vol. One". Rave The Planet on techno-muusika eestkõneleja, kelle eestvedamisel jõudis Berliini techno ka Unesco vaimse kultuuripärandi nimistusse. "Kui lugu kogumikule saatsin, püüdsin järgida ja jälgida oma seni ilmunud "numbriplaatide" jada helikeelt ja nii üsna orgaanilises vormis see lugu teiste seast sinna jõudis," kommenteeris produtsent ise.

Duo Ruut ja Eik – "Enne ööd"

Duo Ruudu viimasel singlil juunis ilmuvalt albumilt "Ilmateade" teeb kaasa ka luuletaja ja muusik Eik. ""Enne ööd" on lugu, mis saadab kuulaja läbi sooja õhtuhämaruse mööda vanu radasid kodu poole. Nendel radadel võib ta kohtuda kõigi ja kõigega, millesse või kellesse on ta elu jooksul tükikesi endast maha jätnud. Kui aga teekond läbi saab, tervitab teda rõõmus äratundmine, et kõik, mis on varem olnud, on juhatanud ta koju," rääkis Duo Ruut uuest loost.

Metsakutsu ja Kozinak – "Need Houmid"

Uue singliga jätkab Metsakutsu enda sõnul visalt oma iga-aastast muusika välja andmise graafikut. "See projekt sai üks mõnus otsast lõpuni complete asi. Kõik täpselt nii, nagu mulle meeldib. Pole tükk aega oma asjade üle uhkust tundnud, aga täna tunnen," sõnas räppar ühismeedias. Värskel lool on kaasas Kozinak, biidi küpsetas Sim Kares.

Gøk2 – "Kotryna"

Istanbulis sündinud ja praegu Tallinnas baseeruv elektro-pungi produtsent ja laulja-laulukirjutaja Gøk2 (ehk Göktuğ Babataş) avaldas järjekorras teise singli, mis jõuab koos aprillis ilmunud looga "B.F.T.D" septembris ilmuvale EP-le.

Nublu ja Vaiko Eplik – "Bach/Brunner"

Nublu ja Vaiko Eplik avaldasid lühialbumi "Supersuure hoolega", kust leiab viis värsket lugu. Lühialbumi on produtseerinud Gevin Niglas ja Frederik Küüts, lugude autorite hulgast leiab veel ka Allan Vainola, Steven Ilvese ja Carlos Ukareda.

Lorde – "Man of the year"

Uus-Meremaa popartisti teine singel 27. juunil ilmuvalt neljandalt stuudioalbumilt "Virgin". Vaikselt dramaatilise kulminatsioonini jõudev "Man of the year" peaks andma aimu Lorde'i intiimsusega segatud maksimalismist, mida uuelt albumilt oodata on.

Addison Rae – "Fame is a Gun"

Nädal enne Addison Rae debüütalbumi "Addison" ilmumist avaldas Tiktoki tantsijast vaikselt pop-ikooniks muunduv Rae ka viienda singli. Värske lugu on inspireeritud Prince'i protežee ja trummari Sheila E. 1984. aasta loost "The Glamorous Life". Järgmise nädala reedel ilmuvale albumile jõuab kokku 12 lugu ja tundub, et ilma ühegi külaliseta.

Qendresa – "Blocking U"

Londonis tegutseva produtsendi ja laulja Qendresa uus singel toob taas edukalt ja talle omaselt tantsumuusika saundid ning elemendid hoopis sulnimasse digitaalsesse soul'i ja RnB'sse.

Miley Cyrus – "Easy Lover"

32-aastane Miley Cyrus avaldas reedel oma üheksanda 13 looga stuudioalbumi "Something Beautiful", millel kõlab nii poprokk kui pehmem disko. Albumi produtsendid on Cyrus ja Shawn Everett. Albumile järgneb 6. juunil ilmuv muusikaline film.

Mavi ja Earl Sweatshirt – "Landgrab"

Põhja-Carolina räppar Mavi, kes jättis 2019. aasta debüütalbumiga jälje "Let The Sun Talk" jälje paljude abstraktsema räpi sõprade südametesse, avaldas uue singli, millel vahetatakse ridu oma žanri hiiu Earl Sweatshirtiga.

Saint Etienne – "Glad"

Briti tantsu-indie ansambel Saint Etienne teatas, et tõmbab septembris ilmuva 13. stuudialbumiga joone alla ligi 35 aastat kestnud karjäärile. Koos uudisega saabus ka esiksingel "Glad".

Swans – "The Healers"

Novembris Tallinnas esinev eksperimentaal-roki ansambel Swans avaldas reedel 17. albumi "Birthing". Albumilt leiab ainult seitse lugu, aga need kestavad see-eest kokku veidi alla kahe tunni.

Kuula kõiki lugusid siit: