Galerii: Eik andis Kultuurikatlas oma seni suurima soolokontserdi

Reede, 26. septembri õhtul andis muusik ja luuletaja Eik Kultuurikatlas oma seni suurima soolokontserdi. Kahes vaatuses sündmust tuli kuulama üle tuhande inimese.

Tähistamaks oma 25. sünnipäeva ning kümmet tegutsemisaastat, korraldas Eik kontserdi, kus astusid üles ka mitmed temaga koostööd teinud artistid, sealhulgas Duo Ruut, Villemdrillem, Säm, Maria Kallastu, Riste, Maris Pihlap, Mattias Tirmaste, Rein Fuks, Taali Lehtla, Katariina Tirmaste, Sammalhabe jt.

Kontsertide vaheajal esines live DJ-setiga produtsent Boipepperoni ning Kultuurikatla fuajees toimunud järelpeol mängisid muusikat TiksDJ-d Sander Mölder, Fieldz ja Joshua Stephenz.