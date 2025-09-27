X!

Galerii: Eik andis Kultuurikatlas oma seni suurima soolokontserdi

Muusika
Eik andis Kultuurikatlas oma seni suurima soolokontserdi
Vaata galeriid
36 pilti
Muusika

Reede, 26. septembri õhtul andis muusik ja luuletaja Eik Kultuurikatlas oma seni suurima soolokontserdi. Kahes vaatuses sündmust tuli kuulama üle tuhande inimese.

Tähistamaks oma 25. sünnipäeva ning kümmet tegutsemisaastat, korraldas Eik kontserdi, kus astusid üles ka mitmed temaga koostööd teinud artistid, sealhulgas Duo Ruut, Villemdrillem, Säm, Maria Kallastu, Riste, Maris Pihlap, Mattias Tirmaste, Rein Fuks, Taali Lehtla, Katariina Tirmaste, Sammalhabe jt.

Kontsertide vaheajal esines live DJ-setiga produtsent Boipepperoni ning Kultuurikatla fuajees toimunud järelpeol mängisid muusikat TiksDJ-d Sander Mölder, Fieldz ja Joshua Stephenz.

Toimetaja: Karmen Rebane

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:09

Galerii: Eik andis Kultuurikatlas oma seni suurima soolokontserdi

11:34

Headreadi raamatuaasta blogi: Julian Barnesi "Elizabeth Finch"

10:36

Arvustus. "Koreograafia+" on värskendav vaheldus pikale teatriõhtule

09:59

Arhitekt Andrus Kõresaar: Tallinn on muutunud heaks linnaruumiks

26.09

VAT Teatri noortelavastus "Üksinda" sündis koostöös põhikooli õpilastega

26.09

Fotokuu tõi Tallinna Eesti-Soome fotokunstnike ühisnäituse

26.09

Sander Joone animafilm esilinastus Expo maailmanäitusel Osakas

26.09

Galerii: Kinodesse jõudis dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

26.09

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat on Katrin Kern

26.09

Galerii: Qba avas kastellanimaja galeriis maalinäituse "Päevavarjude igapäev"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

26.09

Uue muusika reede: Night Tapes, Doja Cat, Valge Tüdruk, Danny Brown jpt

09:59

Arhitekt Andrus Kõresaar: Tallinn on muutunud heaks linnaruumiks

26.09

Theodor Tabor: minust pidi suur jalgpallistaar saama

26.09

Arvustus. "Üks võitlus teise järel" kujutab omanäoliselt paranoiat keset kassi-hiire mängu

25.09

Kultuuriministeerium lõpetab välismaal õppijatele stipendiumi jagamise

25.09

Juhan Ulfsak: tunne, et maailm on kõige halvemas kohas, on jätkuvalt õhus

25.09

Galerii: lõppesid filmi "Säärane mulk" võtted

26.09

Saksamaa plaadifirma andis välja albumi seni salvestamata Eduard Tubina teostega

26.09

Galerii: Kinodesse jõudis dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

26.09

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna laureaat on Katrin Kern

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo