Eik: minu Gaudeamusel esitatav lugu räägib suurest rõõmust läbi pisarate

Muusik Eik rääkis Vikerraadios, et tänavusel tudengite laulu- ja tantsupeol Gaudeamus kõlab tema sõnadele kirjutatud laul, mis räägib põlvkondade vahelistest erimeelsustest ja suurest rõõmust läbi pisarate. Eiki sõnul jätab ta alati oma lugudesse teiste inimeste jaoks interpreteerimisruumi ja see on kuulajate kõige suurem võim tema laulude üle.

Tänavu möödub 70 aastat esimesest üliõpilaste laulu- ja tantsupeost Gaudeamus, mis peeti Tartus. Sel suvel toimub laulu- ja tantsupidu Riias, Vabaduse väljaku suurtel tribüünidel.

"Lätlased on pannud peo pealkirjaks "Lõpmatuseni". Me tundsime, et eestlaste kava "Rõõmule ruumi", mis oli ideekavandina ammu enne teada ja valmis mõeldud, haakub väga hästi lätlaste mõttega, sest rõõmu ruum võib ju olla ka lõpmatu," ütles Gaudeamuse Eesti ideemeeskonna liige Karin Salumäe.

"Mulle pakuti võimalust kaasa lüüa ja olin kohe nõus," sõnas muusik Eik.

Salumäe tõi välja, et ideekavandit kokku pannes oli tiimil mõte, et tänase päeva noorte vaimse ruumi mõtestaja võiks olla kaasatud. "Mõtted liikusid just Eiki peale," tõi Salumäe välja.

Selgus, et Eikil oli sobiv laul juba valmis. "Pala oli selleks hetkeks demona valmis. Lugu räägib põlvkondade vahelistest erimeelsustest. Rõõmust, et oleme saanud kasvada üles vabas Eestis ja kui habras asi vabadus ja enesekehtestamise võimalus on. Et võidki öelda otse, nii nagu tahad. Sageli rõõm läbi pisarate, aga ikkagi suur rõõm," avas Eik loo tausta.

Sõnad kirjutas Eik, loo heliloojad on Mattias Tirmaste ja Rein Fuks. "Koos me seda lugu esitama lähme, meiega on laval veel basskitarril Taali Lehtla," lisas Eik. "See on suur rokilugu."

Eiki sõnul tulevad tal lugude sõnad kuskilt väljastpoolt. "Interpreteerin lihtsalt seda, mis ümberringi toimub ja mis on minu jaoks üsna isiklik. Siis kuulen, kuidas mõni ütleb, et see laul päästis mu elu, aitäh, et sa just nendest asjadest räägid. Ma ise mõtlen siis, et ma võib-olla täpselt nendest asjadest ei rääkinud. Jätan alati oma lugudesse teistele inimestele interpreteerimisruumi ja see on nende kõige suurem võim minu laulude üle," tõdes Eik.

"Trad.Attacki! lugu "Tehke ruumi" kõlab peol samuti ja see oli mingis mõttes selle kava idee üks käivitaja, ruumi kui avaruse ja mõõtmatu võimaluse ideestamine läbi rõõmu," nentis Salumäe.