Festival Tartu Punch avalikustas terve põhiprogrammi

3.–4. juulini Tartu laululaval toimuva festivali muusikaprogrammiga liitusid teiste seas Tommy Cash, Rita Ray ning prantsusmaa elektroonilise muusika artist Mezerg.

Lisaks Cashile, Rita Rayle ning Mezergile kuulutati välja ka esinemised artistidelt Sadu, tantsu-pungi ansambel Adult DVD Suurbritanniast, Yasmyn, Soome süntpopi duo Pearly Drops, Mihkel Kuusk, Gok2, Fonda, Läti jazz-fusion ansambel Eklektika ning Itaalia laulja-laulukirjutaja Juni.

Varem on festivalile välja kuulutatud Rootsi punk-ansambel Viagra Boys, äsja comeback'i teinud Eesti popansambel Hu?, briti indie-popi ekstentrik Baxter Dury, briti elektroonilise popi artist Jack Garratt, Eesti-Briti dream-pop bänd Night Tapes, Eik, Maria Kallastu, Holy Motors jt.

Lähiajal avalikustab festival veel DJ-, filmi- ja jutuprogrammid koos eel- ja järelpidudega. Mõlemal festivalipäeval toimuvad Tartu tänavatel ka tasuta pop-up kontserdid.