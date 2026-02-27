Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz

Eesti muusikas keerati küll kraanid sel nädalal sellise hooga lahti, et ilmselt jäi meil isegi üht-teist kajastamata, mis väärinuks oma kohta siin valikus. Rahvusvaheliselt jõudsid kuulajate ette aga mitu pikalt oodatud albumit, nende seas näiteks Gorillaze ja Bruno Marsi uued kauamängivad.

Beebilõust – "Vabaduse Väljakul"

Pärast möödunud aasta alguses ilmunud singlit "Automaat" avaldas Beebilõust esimese uue loo, mille lüürika on ta kirjutanud ise, muusika autor on Kristo Männik. Nagu Beebilõusta loomingus ikka, on ka siin tugev ühiskondlik ja ka isiklik element.

Clicherik, Karl Killing ja Maria Kallastu – "Duširuumi muusik"

Plaadifirma Universal Eesti luigelauluna jõudis kuulajate ette kuuelooline Clicheriku lühialbum "Elekter", mis lükkab kohati tümakapopi tuules heeblid põhja, EP tipphetk on aga koos Kallastu ja Killinguga valminud lugu, kus on nii särisevaid sünte kui ka eriti nutikat autotune'i.

Antonio Tensuro – "Kära ja müra"

Muusik Kristjan Tenso andis artistinime Antonio Tensuro alt välja soolo-debüütalbumi, kus ta segab ambient'i ja eksperimentaalset jazz'i. "Album tegeleb inimese isikliku transformatsiooni etappide, nende mõtestamisega ning püüab anda edasi selle protsessiga seonduvaid vastakaid emotsioone," selgitas Tenso. Albumidl mängivad veel Artur Leppik, Siim Sõmer, Oliver Kaljula, Kaur Einasto ja Mattias Tirmaste. Miksis ja masterdas Hyrr Innokent Vainola.

Triibupasta – "Eurokraav"

Hittalbum "Õlleavaja" ilmus möödunud aasta mais ning pärast seda ei ole Triibupasta avaldanud ühtki uut lugu, kui välja arvata paar koostööd. Uus singel "Eurokraav" aga jätkab juba tuttavas kraavis, parafraseerides pealkirja: kokku keedetakse taas tummine reiviretro- ja agrokokteil.

Noep ja Sudden Lights – "It drives me (out of my mind)"

Eesti Laulul teisele kohale jäänud Noepi värskes loos lööb kaasa Läti ansambel Sudden Lights. Koostöö sai alguse juba 2023. aastal, lugu asuti ühiselt looma 2025. aasta sügisel, mitme kuu jooksul töötati nii Tallinnas kui Riias. "Kuigi meie muusikaline taust ja stiil on üsna erinev, oli koos kirjutades vibe väga mõnus. Poisid on käinud Tallinnas, mina olen olnud Riias - see on olnud huvitav protsess," ütles Noep ja kinnitas, et soovivad tulevikus koostööd jätkata.

Olev Muska – "Röntyska IV"

Aprillis ilmub väliseesti helilooja Olev Muska uus album "My Mouth Sang / My Heart Sank", mis põhineb Veljo Tormise seatud soome-ugri rahvalauludel. Plaadi annab välja Glitch Please ja uut materjali esitleb Muska ka Tallinn Music Weekil. "Alates hetkest, mil Veljo Tormis avas mu kõrvad oma muistse eesti laulu nüüdisaegsele tõlgendusele, olen tundnud end lummatuna – ajendatuna otsima ja lahti mõtestama vihjeid, mille mu esivanemad on mulle jätnud," ütleb Muska.

<a href="https://olevmuska.bandcamp.com/album/my-mouth-sang-my-heart-sank">My Mouth Sang / My Heart Sank by olev muska</a>

Teemantkilpkonn – "Lennukid"

Eesti ja USA ansambel Teemantkilpkonn andis välja oma viienda stuudioalbumi "Kinomechanik", mis on bändi enda sõnul pea tunnine rännak küberpungii ja elektroonilise industrial'i piirimail. "Teekond "Monoliidist" "Kinomechanikuni" ongi justkui üks terviklik pentaloogia, mis oma olemuselt muutubki aina robotlikumaks, kirjeldades meid ümbritsevat tehnoloogilist keskkonda. See album on pentaloogia finaal, kuid samas ka vältimatu üleminek millegi uue ja tundmatu suunas. Üks tsükkel sulgub, et avada järgmine," selgitas bänd.

Reelika – "No Energy"

Muusik Reelika Sommer avaldas oma viienda singli "No Energy", mille autor on ta ise, produtseerimisel lõi kaasa Villem Rootalu (Studio89) ning taustvokaalidega täiustas Taavi Paomets (Avoid Dave). Lugu on artisti sõnul inspireeritud liigsest enesekriitikast, mida võimendavad ka ümbritsevast keskkonnast tulevad ei'd.

RV ja Urmas Alender – "Lõhmuste lehed"

Räppar RV andis välja uue videosingli "Lõhmuste lehed", mille on produtseerinud KPZ. Värske pala keskse telje moodustab aga hoopis Urmas Alenderi lugu "Ja kuigi veel", mida ei kasutata lihtsalt sämplina, vaid see annab singlile tervikuna tooni.

Rasmus Kalep – "Berlin"

Värske lugu loob laulja ja laulukirjutaja Rasmus Kalepi sõnul filmiliku helimaailma. Berliinist sai Kalepi jaoks midagi isiklikku. "Sellest sai koht, kust kirg ja armastus said suure leegiga alguse, kuid samal ajal ka kustusid," meenutas ta. "See on see tunne esimestest liblikatest, kus sa veel täpselt ei tea, millist külge endast näidata ja mõlemal on justkui maskid veel ees," kinnitas Kalep, rõhutades, et lugu jutustab emotsioonideküllusest, kirglikust tõmbest, kõhklustest ning iseendaga võitlusest, mida värske armumine pakub.

Kadri Voorand – "Tunnistus"

Voorandi värske lugu "Tunnistus" on kolmas singel aprillis ilmuvalt albumilt "Songs to Hold You". Loo produtseeris Voorand oma kodustuudios, miksisid Kaarel Tamra ja Johannes Lõhmus ning masterdas kahekordne Grammy nominent Svante Forsbäck. "Igas elumustri korduses on juur, sügav sündmuste alge. Igas korduses on kasvõi kübeke lootust, olgu siis jätkumisele või muutustele. Iga küsimisega saame algusele lähemale," ütles ta ja lisas, et "Tunnistust" võib igaüks kuulata nii nagu muusika juhatab.

Ollie – "Bad Song"

Ollie värske singel on muusiku sõnul kui kadunud soundtrack armastatud 2000ndate kultusfilmist. "Eesti Laul oli võimas. Olen siiralt tänulik kõigile, kes hääletasid ja toetasid – tunnen teie olemasolu väga tugevalt ja praegusel hetkel on see minu jaoks väga tähtis! Ma ei lõpeta. Ma ei lõpeta kunagi! "Bad Song" on minu viis öelda "aitäh" kõikide nende sadade ja sadade kirjade ning tohutu toetuse eest – tuua teieni puhas energia ja hea tuju."

Eik – "No Fillers"

Värske lugu on valminud koos Boipepperoni ja Mattias Tirmastega, loos löövad kaasa ka EiKi bändikaaslased Taali Lehtla ning Rein Fuks. "Olles endale tekitanud nii palju mugavaid viise enese isoleerimiseks, mõistame ehk lõpuks ometi, milline väärtus on tõelisel inimlikul kontaktil. Kohati suisa düstoopilises maailmas ei leidu väljapääsu üksinda rabeledes, ka kõige rumalamaid ideid on igati lõbusam ja tervislikum ellu viia õlg õla kõrval toredate inimestega. Viimane aasta on mulle seda kõigis oma äärmustes tõestanud – mu lähedased on mu suurim varandus."

Hanf Kung – "Levist väljas"

Aasta alguses lõi räpigrupp Hanf Kung kaasa ka koostööloos "Narkopoliitika", nüüd on nad aga üle pika aja tagasi oma soololooga, mille tausta on teinud Raegotthis, mix'i tegi Azma, master'i Caspar Magus. Loole on valminud ka Karel Lauri käe all muusikavideo.

Alex Warren – "Fever Dream"

Möödunud aastal ei olnud Alex Warreni üllatushitist "Ordinary" kellelgi pääsu, esimene singel pärast mullust debüütplaati ei kaldu tema pompoosse ballaadi mudelist liialt kõrvale, juurde on veelgi tugevamalt kaasahõigatav staadioni-element. Senised fännid peaksid siit mõnusa kõhutäie saama, kõigile teistele aga lihtsalt meeldetuletus, et ilmselt lähiajal ei jäta seegi lugu meid avalikus ruumis hetkeski maha.

Blackpink – "Go"

K-popi ilmselt kõige tuntum grupp Blackpink pole viimastel aastatel ühiselt midagi liiga palju teinud, hardstyle-nätakaga "Jump" kargasid nad aga mullu suvel uuesti kõigi teadvusesse. Värske EP "Deadline" ongi nende esimene suurem väljalase pärast 2022. aasta albumit "Born Pink", viieloolise lühiplaadi kõige huvitavam moment on ilmselt mõnusalt bassine-mudrune "Go".

Bruno Mars – "On My Soul"

Kuigi erinevaid koostööprojekte on Bruno Marsil olnud viimastel aastatel mitmeid, mis on viinud ta korduvalt nii auhinnagaladele kui ka edetabelite tippu, siis tema viimasest sooloalbumist "24K Magic" on möödas juba kümme aastat. Värskel üheksaloolisel plaadil pakub ta pretensioonitut retro-funk'i, mida ta esitleb sel aastal ka lausa 71 kontserdist koosneval maailmaturneel.

Gorillaz ja Mark E. Smith – "Delirium"

Juba eelmisest sügisest alates on Gorillaz üsna aktiivselt oma uue albumi singleid tilgutanud, nüüd on üle tunni kestev kauamängiv "The Mountain" kuulajate ette jõudnud. Kui üldiselt kulgeb album troopilistel-orientaalsetel-eksootilistel lainetel, siis huvitav kõrvaleõige on "Delirium", milles olulist rolli mängib juba aastaid tagasi meie seast lahkunud Mark E. Smith, aga ta ei kõnele meiega mitte haua tagant, vaid Gorillaz kasutab ilmselt ära albumi "Plastic Beach" sessioonidest üle jäänud materjali.

Yeat ja EsDeeKid – "Made It On Our Own"

Värske singli jaoks lendas Liverpooli menu- ja kõmuräppar ookeani taha ja pani seljad kokku Yeatiga ning kuigi loos pole ehk sellist teravust, mida EsDeeKidi soololoomingust kuuleme, sai ta vähemalt videos hängida Drake'i häärberis. Alla kolme minuti kestev pala on väidetavalt ka EsDeeKidi pikim lugu seni.

Gnarls Barkley – "Pictures"

CeeLo Greeni ja produtsent Danger Mouse'i koostööprojekti Gnarls Barkley on paljud vast juba unustanud, kuigi nende suurim hitt "Crazy" polegi kunagi ringlusest ära kadunud. Pärast pea 20 aastat pausi tulevad nad tagasi albumitäie uue muusikaga, mis avasingli põhjal purjetab enam-vähem samas tuules.

