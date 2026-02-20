Uue muusika reede: U2, Lana Del Rey, SZA, Moby, Inger

Kui rahvusvaheliselt kandsid selle nädala muusikasaaki mitmete legendide tagasitulekuplaadid või -lood, siis kodumaistest tegijatest tõuseb kahtlemata eredalt esile Nublu, kes võis vabalt anda meile keset süvatalve juba selle suve suurhiti.

WillyJ – "Telecommunications"

Samuel Hõim artistinimega WillyJ avaldas möödunud nädalavahetusel oma debüütsingli, indie-popi loo "Telecommunications". Loo autoriks on Hõim ise, miksis ja masterdas Mattias Pärt. Oma esimese looga avab WillyJ ajastutruult kaugsuhete telgitaguseid, kuidas ekraanid korraga ühendavad ja loovad distantsi.

Planeet – "Hookus Pookus"

Eesti drum'n'bass'i produtsendi Planeet uue singel "Hookus Pookus" eripäraks on artisti enda sõnul tema enda kirjutatud ja sisse loetud tekst, mille hääl on tehisintellektiga ära vahetatud. "Me tihti otsime midagi suurt ja üleloomulikku, aga tegelikult on kõige suurem maagia see, et me üldse siin oleme ja liigume edasi," sõnas Planeet.

Inger – "Sa mind ei kuule"

Inger avaldas duubelsingli lugudega "Sa mind ei kuule" ja "Katki. Esimene neist valmis koos Gevin Niglase ja Carlos Ukaredaga ning räägib artisti sõnul vanadest mustritest lahti laskmisest. "Katki" valmis koos Andreas Poomi ja Markus Paloga ning jutustab raamidesse mitte mahtumisest. "Sa mind ei kuule" sai juba ka muusikavideo, "Katkile" on muusikavideot oodata 26. veebruaril.

Quaxido, Kristoph Gallandi, Markus Kuusing ja Beveled Cube – "Wicked Fire"

Eesti produtsendid Quaxido, Markus Kuusing ja Beveld Cube avaldasid koostöös välismaise külalise Kristoph Gallandiga techno'st ja house'ist inspireeritud klubiloo.

Nublu ja Tief City 44 – "Kesselaid"

Bad Bunny ees ja Nublu järel, sellist mustrit ei oleks ilmselt keegi osanud esialgu ette aimata, kuid värskest singlist "Kesselaid" aimub tõepoolest maailma kõige tuntuma puertoriikolase käekirja. Ilmselge suvesingli puhul saab aga suurimaks katsumuseks ilmselt tõsiasi, kas esimeste soojade ilmadeni püsib see lugu inimestel meeles? Elame-näeme. Loodetavasti saab selleks ajaks ka selgeks, kes või mis on Tief City 44...

U2, Ed Sheeran ja Taras Topolia – "Yours Eternally"

U2 avaldas uut muusikat viimati 2017. aastal, kui ilmus nende 14. album "Songs of Experience". Nüüd naaseb legendaarne iiri rokkbänd kuueloolise EP-ga "Days of Ash", kus on U2-le kohaselt olemas ka ühiskondlik element. Enamus lugudest on pühendatud päris inimestele, kes on traagiliselt poliitilise vägivalla läbi hukkunud. Seal hulgas hiljuti Minneapolises maha lastud Renée Good, aga ka 2022. aastal Iraanis protestide käigus surnuks pekstud Sarina Esmailzadeh. Koos Ed Sheeraniga valminud lool teeb kaasa Ukraina laulja Taras Topolia, kellega koos esines U2 2022. aastal Kiievi pommivarjendis.

Lana Del Rey – "White Feather Hawk Tail Deer Hunter"

Lana Del Rey avaldas muinasjutulise-multikalise kolmanda singli oma veel nimetult albumilt. Möödunud aastal jagas Del Rey kuulajatega singleid "Henry, Come On" ja "Bluebird". Artisti viimane album ilmus 2023. aastal.

Willow ja Kamasi Washington – "Play"

Willow Smith avaldas teisipäeval oma seitsmenda albumi "Petal rock black". Soul'i ja roki ümber tiirleval plaadil teevad kaasa Kamasi Washington, George Clinton ning Tune-Yards. 12 laulu kestavad kokku vinjetlikud 26 minutit.

Yaya Bey – "Blue"

New Yorgist pärit laulja ja räppar Yaya Bey kavatseb avaldada oma kolmandat aastat järjest täispika albumi. Artisti seitsmes stuudioalbum "Fidelity" ilmub 17. aprillil.

SZA – "Save the Day"

Uusi Pixari animatsioone tasub alati oodata, aga kui sellele pannakse kvaliteedipitserina külge veel uus SZA singel, siis olen ma hetkega müüdud. Lugu meie ees juba praegu, film jõuab kinodesse märtsi alguses.

Moby – "Tallinn"

Sel suvel ka Tartus üles astub Moby andis välja oma järjekorras 23. (!) stuudioalbumi "Future Quiet", kus elektroonilise popi asemel kuuleb suures osas hoopis klaveri-ambient'i. Aga eestlaste jaoks on muidugi kõige olulisem fakt, et plaadilt leiab ka loo "Tallinn". Selles valguses muidugi eriti huvitav, et ta hoopis Tartus esineb...

Tencu ja Yurii Samson – "rapiGo"

Helikunstnik Tencu avaldas koos saksofonist Yurii Samsoniga uue albumi "i0R", mis on jätk nende mullu sügisel ilmunud kauamängivale "twe99th". "See on salvestatud ühel augustikuu pühapäeval ning sisaldab tihedalt voolitud helisid, mis on vormitud vastavalt õhutemperatuurile ja valguskiirte tihedusele," selgitavad muusikud ise.

<a href="https://tencusamson.bandcamp.com/album/i0r">i0R by tencu/samson</a>

Foo Fighters – "Your Favourite Toy"

Tänavu aprillis annab Foo Fighters välja oma 12. stuudioalbumi "Your Favourite Toy", kus lööb esmakordselt kaasa ka pärast Taylor Hawkinsi surma ansambliga liitunud trummar Ilan Rubin. Värske albumi nimilugu aitas bändi liidri Dave Grohli sõnul neil jõuda uue kõlapildini. Mingi toorus siit tõepoolest vastu vaatab, hetkel on aga keeruline hinnata, kas liigutakse tõepoolest võrreldes varasemaga erinevas suunas.

DJ Lumi – "Fall in Love"

Värske singel singel "Fall in Love" on jätk eelmise aasta oktoobris ilmunud loole "armastan, ei armasta", kus koostöös räppar Sämi ja lauljatar Emily J'ga loodud pala lõpetas aasta lõpus ka Raadio 2 Aastahitt edetabeli auhinnalisel kaheksandal kohal. Värskes soolosinglis võtab DJ Lumi selgelt šnitti briti uuekooli reivist, aga ei ürita mitte sabas sörkida, vaid suudab igati sammu pidada.

Baby Keem, Momo Boyd ja Kendrick Lamar – "Good Flirts"

Oleks vist isegi imelik, kui Baby Keem oma uuel plaadil enda nõbu Kendrick Lamari kampa ei võtaks, eriti arvestades, et nende koostööst on sündinud juba terve pinutäis suuri hitte. Uus lugu pole ehk päris "The Hillibilliese" või "Family Tiesi" tasemel, aga eks see pala ongi tasasem, ehk hakkab vaikselt kasvama.

Jorja Smith – "Don't Leave"

Kui möödunud aastal eksles Jorja Smith kõvasti ka tantsumuusika radadel, siis värske singliga "Don't Leave" ta on tagasi kohas, mille poolest teda kõige paremini tuntakse: mahlakas ja mitmenäoline briti RnB. Produtsendiks sel korral New Machine.

Micah Dailey-White – "Together"

Ameerika laulja ja laulukirjutaja Micah Dailey-White avaldas oma teise ametliku albumi "Mania", kus segab 80-ndate hõngulise retropopi vahele muu hulgas ka new wave'i ja metal'it.

Kuula kõiki lugusid siit: