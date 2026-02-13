Uue muusika reede: Elina Born, Charli XCX, Lykke Li, Dua Lipa jt

Erakordselt keelpillirohkes uue muusika reedes teevad comeback'idega ilma Elina Born, Lykke Li ja Jill Scott, oma debüütalbumeid tutvustavad Feng ja Hemlocke Springs, trap-muusikaga kostitab Kim Gordon ning külalisena teeb häält ka Nourished By Time.

Minimal Wind – "Flowers On The Nightstand"

Minimal Wind, kes astub laupäeval võistlustulle ka Eesti Laulu finaalis, avaldas enne veel uue singli, mis annab bändi sõnul aimu uuest muusikalisest maailmast, mida looma hakatakse.

PixelPez – "Dumb Robot"

PixelPez ehk Rainer Peterson on varem tegutsenud mitmetes bändides, sh Leech ja Highmachine, juhib mängudeteemalist podcast'i "Puhata ja mängida" ning avaldas PixelPezina esimese loo, kus Peterson on lisaks sõnadele ka muusika autor. "Dumb Robot" on minimalistlik elektrooniline pala, mis võtnud inspiratsiooni nii hiphopist, üheksakümendate trip-hop'ist kui ka alternatiivsete rokkbändide vähemtuntud katsetustest

Silver Sepp ja Kristiina Ehin – "Oleme koos"

Laulukirjutajadest abikaasad avaldasid ühise loo, mis on teine singel nende peatselt ilmuvale ühisalbumile. Esimene singel "Inglisillal" ilmus mõned aastad tagasi. Uus lugu valmis sõbrapäevale mõeldes. "Valentinipäeva puhul võib proovida nii šokolaadi kui lillekesega, ta küll noogutab ja naeratab, aga tegelikult eriti kaasa ei ela. Tuleb välja mõelda midagi erilist ja värskest loomingust pakatavat, nagu näiteks oli selle loo tegemine, et Kristiinat üldse valentinipäeva pidama meelitada," rääkis Sepp.

Elina Born – "Eetrivaikus"

Elina Born lõpetab poolteist aastat kestnud vaikuse uue singliga, mis on tema esimene plaadimärgi Kurvad uudised alt. Uut singlit esitleb Born laupäeval Eesti Laulu finaalkontserdil. Loo valmistas Born koos Eric Kammistega, aitasid ka Hyrr Vainola ning Kohver. ""Eetrivaikus" hakkas oma esimesi märke meile paljastama 2025 oktoobrikuus. Pärast paari sessiooni hakkas lugu ise ennast mu peas kirjutama. Eric oskas leida loos valitsevale piltliku väljundi ning Hyrri oskus sõnastada read poeetiliselt ja ausalt mängis kõik ilusti kokku," rääkis Born.

Fcukers – "Beatback"

New Yorki tujuka tantsupopi duo avaldas neljanda singli oma märtsi lõpus ilmuvalt albumilt, mis on Eesti kuulajatele eriti hääldussõbraliku nimega "Ö". Uues loos on olemas nii träna-pinin kui ka pharrellilikud, aga 8-bit maailmas lõksus sündikitarrid. Produtseerida aitasid nii hiphopi ja progressiivse roki tegija Kenny Beats kui ka 100gecsi Dylan Brady.

Charli XCX – "Dying for You"

Charli XCX avaldas 12 looga albumi "Wuthering Heights" (ehk "Vihurimäe"), mis on osaliselt soundtrack'iks samanimelisele filmile. Emerald Fennelli film maandub sel nädalal ka meie kinodesse. "Dying for You" on ehk kõige konkreetsem sild 2024. aasta kohal kõrgunud "Brati" ning värskel albumil võetud uue suuna vahel, mis täidab Charli melanhoolsemat alt-popi intensiivsete keelpilliseadetega.

Danny L Harle ja Dua Lipa – "Two Hearts"

PC Musicu produtsendina teiste hulgas nii Charli XCX-le kui ka Tommy Cashile muusikat produtseerinud Danny L Harle avaldas oma teise täispika projekti, mida ta ise nimetab oma debüütalbumiks. "Ceruleani" peal läheb Harle hüperpop-irooniaga nii kaugele, et jõuab välja päris puhtakujulise eurotrance'i ja pateetilise EDM-ni. Lisaks Dua Lipale teevad plaadil kaasa veel PinkPantheress, Caroline Polachek, Clairo, Oklou jt.

Central Cee – "Iceman Freestyle"

Sarnaselt Charlile võtab keelpillid appi ka hiljuti islamiusku pöördunud briti räppar Central Cee.

Kim Gordon – "Dirty Tech"

Oma viimasel albumil Playboi Cartile kirjutatud biidist rage'i loo "Bye Bye" valmis küpsetanud Kim Gordon naaseb trap'i juurde. Lugu jõuab koos rokisema "Not Todayga" 13. märtsil ilmuvale albumile "Play Me". "Ma mõtisklesin, kas mu järgmiseks ülemuseks saab AI-juturobot? Meie oleme esimesed, kelle tuled kustuvad, mitte tehnoloogia-miljardärid," rääkis Sonic Youthi legend uuest loost.

Brent Faiyaz – "Wrong faces."

Selle sajandi üks populaarsemaid RnB-lauljaid, Ameerika Ühendriikidest pärit Brent Faiyaz avaldas oma viienda sooloalbumi "Icon". Kümne looga plaadil kuuleb tujuka ja/või sensuaalse RnB hulgas ka veidi gruuvi ning Mk.gee ja Dijoni võtmes sillerdavaid lo-fi kitarre.

Feng – "Teenage Famous"

Otsapidi Briti uue undergound-räpi lainega seotud 19-aastane Londonist pärit Feng avaldas oma debüütalbumi "Weekend Rockstar", mida võib justkui räppmuusikaks nimetada, aga kaldub pigem kuhugi laisa magamistoa-popi poole. Igal juhul on moodsa räppari plaat vähem hiphop kui paar lugu üleval pool paiknev Kim Gordon.

Ms Ray ja Nourished By Time – "Miss You"

Londonist pärit lauljatar Ms Ray kutsus oma lühialbumi esimese singlile appi möödunud aastal ERR-i kultuuriportaali aasta albumite edetabelis kolmanda koha haaranud Nourished By Time'i. Vaikses alt-popi taktis hõljuval singlil kõlavad ka paljudele kuulajatele Kate Bushi hilinemisega uhkelt õitsele loonud hitilt "Running Up That Hill" tuttavad süntesaatorid.

Lykke Li – "Lucky Again"

Rootsi popartist Lykke Li avaldab selle aasta 8. mail oma viimase albumi "The Afterparty". Uue albumi salvestas Lykke Li Stockholmis 17-liikmelise orkestriga, keda kuuleb põgusalt ka uuel singlil, ja mis joonistab ühe uue muusika reede raames välja juba veidi naljaka keelpilli-hulluse. Kas siin tuleb tänada Rosaliat?

Jill Scott ja Tierra Whack – "Norf Side"

Neo-soul'i legend Jill Scott avaldas reedel oma kuuenda albumi "To Whom This May Concern". Tema viimane album "Woman" ilmus 2015. aastal. Ligi tunniajasel plaadil teevad kaasa ka uuema põlvkonna räpparid JID ning Tierra Whack, kes on nagu Jill Scottki pärit Philadelphiast. Kahe naise ühisel lool joonistub välja ka vanema artisti mõju nooremale.

Damon Albarn, Grian Chatten ja Kae Tempest – "Flags"

Teisel singlil 6. märtsil ilmuvalt War Child UK heategevuslikult kogumikalbumilt "Help(2)" saavad kokku Damon Albarn, Fontaines D.C. solist Grian Chatten ning spoken-word'i vallas tegutsev Kae Tempest

Hemlocke Springs – "Set me free"

Nigeeria juurtega USA laulja ja produtsent Hemlocke Springs avaldas oma debüütalbumi "The Apple Under The Sea". Kümne looga albumil saavad kokku süntpop, RnB ja alt-pop.

Cardinals – "Anhedonia"

Iirimaalt Corki linnast pärit indie-roki bänd Cardinals avaldas debüütalbumi "Masquerade", kus juba ilmunud viie singli kõrval ka viis uut lugu.

Waterbaby ja Ttoh – "Clay"

Ja lõpetuseks veel keelpilli-sektsioone. Seekord pakuvad nad pigem tuge ettevaatlikult lendlevale flöödile. Rootsi laulja ja laulukirjutaja Waterbaby neljas singel 6. märtsil ilmuvalt albumilt, mille annab välja Sub Pop Records.

Kuula kõiki lugusid siit: