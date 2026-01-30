Uue muusika reede: Karl Killing, Thundercat, Pinkpantheress, Bruce Springsteen jt

Eesti popmuusika pidupäeva järgsest uue muusika reedest leiab uued lood Karl Killingult ja Boipepperonilt, aga ka Mirikolt ja Janne Saarelt. Välismaalt üllatavad Thundercat, Kneecap, Christine & The Queens ning Bruce Springsteen.

Karl Killing – "Enam ei saa"

Karl Killing lööb oma 2026. aastalt korgi maha. Värske lugu sündis möödunud suvel Hiiumaal loomelaagris ning hakkas juba esimestest hetkedest kohalviibijatel kummitama. Inspiratsiooniks oli Killingule tunne, kus ootamine ja paigal püsimine ei ole enam valik. "Ma ise olen päris kärsitu. Ei jaksa väga teiste järel oodata. Pigem võtan alati ohjad enda kätte – kirjutasin sellest teemast koos Karl Tammega loo," rääkis artist ise.

Hannelore – "Katus"

Hannelore Karmel Juurikas artistinimega Hannelore avaldas oma debüütsingli "Katus", mis räägib identiteedi kaotamisest ja selle uuesti leidmisest. "Häbi libiseb maha, teiste hääled jäävad kaugusse ning tekib julgus astuda maailma äärele ja valida ise, kes sa oled," rääkis lauljatar oma folktroonilisest singlist.

Boipepperoni – "Rollin'"

Kurbade Uudiste plaadifirma alt ilmus Boipepperoni värske singel, mis on muusiku sõnul inspireeritud briti süva-elektroonikast. "Ma olen pikalt kuulanud speed garage'i ja muud ÜK elektroonilist muusikat, kuid nüüd olen neid žanre rohkem pulkadeks lahti võtnud ja kriitilisemalt analüüsinud. Mul on tunne, et just selle looga tabasin eeltoodud elementide tervikliku koosluse," selgitas ta.

Miriko – "White Horizon"

"White Horizon" on Miriko esimene singel peale 2025. aasta kevadel ilmunud lühialbumit "Make me feel". Lugu räägib suvisest armastusest ja hetke haprusest – küsimusest, kas soe romanss peab vastu ka siis, kui külm talv peale tikub. Singlile on valminud ka muusikavideo, mille autoriks on Alex Tervinsky.

Loose Grace – "Faded"

Tallinna alternatiivroki neliku Loose Grace uus singel räägib bändi sõnul hetkedest, kus öised kondamised ja elulised dilemmad põimuvad üheks tervikuks. Loose Grace'i kuuluvad Trevor Tart (vokaal), Rauno Tegelmann (kitarr), William Sarevet (basskitarr) ning Daniel Rüsse (trummid).

Janne Saar & LØJR – "Unetus FM"

Janne Saarel uus singel "Unetus FM" on muusiku sõnul sündinud unetutest öödest ja rahututest mõtetest. "Seisundist, kus sisemine dialoog ei lase uinuda. Lugu liigub elektroonilise popi ja drum & bass'i piirimail, kandes endas atmosfääri, ausust ja intiimset vokaali," seisab loo kirjelduses. Loo autor on Janne Saar ning produktsioon sündis koostöös LØJR-iga, muusikavideo on filmitud Bahamadel.

Pool Ükskõik – "Anna mulle aega"

Ansambel Pool Ükskõik avaldas pärast aasta aega kestnud pausi uue singli. Pausi jooksul on Mette Kesküla, Martin Liiskmaa, Markus Paalo, Henri Heinasti, Erik Juhandi, Christofer Nõmm ning Ivo Leesar usinasti eksperimenteerinud ning lõpuks rahule jäänud. Bändi sõnul annavad nad Eesti indie-muusikale uue hingamise.

Thundercat ja Lil Yachty – "I Did This To Myself "

Tegusa Thundercati viimsest soolo albumist hakkab mööda saama kuus aastat. Vaikuse lõpetab aprillis ilmuv "Distracted", millel teevad kaasa Tame Impala, Channel Tres, Willow ja ka Lil Yachty.

MJ Cole ja Pinkpantheress – "Still Sincere"

Briti garage'i produtsent MJ Cole annab Pinkpantheressi abiga uue kuue oma 1998. aasta loole "Sincere".

Don Toliver – "Body"

Räppar-laulja Don Toliver remiksib oma uue singli bassisesse olemisse aga Justin Timberlake'i enam kui 20 aasta tagust hitti "Rock Your Body".

Christine & The Queens ja Thee Diane – "Ah Ya"

Christine & The Queens haarab uuel singlil appi võrdlemisi vähetuntud alt-popi ja afrobeats artisti Thee Diane'i. Koos üritatakse viimase sõnul käia Michael Jacksoni, Prince, Kate Bushi jt jälgedes, luues muusikalisi maastikke, kus emotsioon on olulisem kui struktuur.

Fakemink – "Blow The Speaker"

21-aastane briti räppar Fakemink, kes kerkis möödunud aastal esile koos Liverpooli kolleegi EsDeeKidiga, avaldas seitsmeloolise lühialbumi "The Boy who cried Terrified.". 15 minuti jooksul kostub kõvemat bassidega ragistamist kui ka Fakeminki kohta melanhoolsemat saundi.

Two Shell – "The Nightmare"

Briti tantsumuusikaduo läheb uue, ootamatult rõõmsameelse ning lõbusa olemisega ja kergelt isegi eurotrance'iliku singliga publikule tantsupõrandal eriti lähedale.

Kneecap – "Liars Tale"

Möödunud aastal Palestiina toetusavaldustega korralikult poleemikat tekitanud Põhja-Iirimaa räpitrio ei võtta jalga gaasipedaalilt maha ning saadavad uuel singlil sinnasamusesse Suurbritannia peaministri Keir Starmeri.

Bruce Springsteen – "Streets Of Minneapolis"

Ja veel protestimuusikat – the Boss ei suutnud enam pealt vaadata, kuidas USA migratsiooni- ja tolliameti agendid Minneapolise tänavatel süütuid kodanikke mõrvavad ning pani oma mõtted kokku uude laulu.

Kuula kõiki lugusid siit: