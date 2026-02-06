Uue muusika reede: An-Marlen, Sombr, Alika, EsDeeKid jpt

Alika – "Motiiv"

Alika uus singel valmis koostöös Nublu ja Norra produtsendi Eric Menchiniga. ""Motiiv" räägib olukorras, kus üks lapsepõlves või hilisema elu jooksul tekkinud psühholoogiline stsenaarium jääb ennast kordama. Kordust tekitab mugavama valiku kasuks otsustamine," rääkis Alika uue loost, millele ilmus ka Raul Esko tehtud muusikavideo.

An-Marlen – "Südame järgi"

Äsja Eesti muusikaauhindadel aasta naisartistiks kuulutatud An-Marlen avaldas uue singli, kus süntesaatorite kõrval teevad nüüd häält ka kitarrid. Värske looga tutvustabki An-Marlen uut muusikalist suunda. Loo kirjutasid koos An-Marleniga Boipepperoni ja Eric Kammiste.

Johannes Laas – "186 km"

Kitarrist ja helilooja Johannes Laas avaldas täna oma teise soolosingli "186 km". "Minu jaoks kangastub lugu kuulates pilt käänulisest teekonnast, kus aeg-ajalt tervitab meid järgmise kurvi tagant üks armas alev. Mõnikord me peatume, et ennast turgutada. Teinekord mitte. Pala on just mõeldud kulgemiseks, molutamiseks ja imetleda kauneid paiku, mida armas Eestimaa meile pakub," rääkis muusik ise. Lool teevad veel kaasa Martin Petermann trummidel, Robert Rebane basskitarril ja Kristen Kütner orelil.

Pluuto – "Figaro freestyle"

Oma kolmandal järjestikusel singlil plaadifirma Legendaarne alt tõmbab Pluuto rahulikult tuksuvalt biidil piirjooni enda ja "Teiste" vahele.

Trifoor – "Vormsi leigid"

Noor Pärimusbänd 2025 tiitliga pärjatud ansambel Trifoor andis välja oma debüütalbumi "Kolm-neli". Viiest naisest koosnev bänd inspireerub eesti pärimusmuusikast ja arhiivimaterjalidest ning segab oma muusikas folki ja rokki.

Tuvipoeg – "Lapsed armastavad robotit"

Ansambli Tuvipoeg värske lugu on esimene sisse bändi veel ilmumiskuupäevatusse uude albumisse. Briti indie-roki saundiga singli avaldanud ansambli laulu ja kitarristi sõnul on albumigi juhtmõte laenatud legendaarselt Blurilt. "Nad ütlesid aastal 1993, et tolleaegne elu on prügi. Tundub, et nüüd, 33 aastat hiljem on igast jama veel kõvasti rohkem," rääkis Varustin. Ansamblisse Tuvipoeg kuuluvad veel Aap Odres, Egert Puhm ja Karl Kangur.

Skizo, Benakanister, Väike PD ja Hanf Kung – "Narkopoliitika"

Suur posse pani kokku korraliku cut'i ja leidis, et narkopoliitika ei kannata kriitikat.

Emily J – "Proovi mitte kedagi teist armastada"

Laulja ja laulukirjutaja Emily J avaldas reedel oma esimese lühialbumi "Omaenda tee peal ees". "EP lood on kirjutatud perioodil, mil pidevas liikumises olek ei tähendanud alati edasiminekut," ütles Emily J. ""Omaenda tee peal ees" räägib lähedusest, millesse on lihtne kaduda, ja halbadest mustritest, mille teadvustamise eest tihti põgeneda proovime." EP produtseeris Karl Killing.

Kxster – "Touch (violence mix)"

Plaadifirma Shelter avaldas nii performance'i ka kui drag'i valdkondades tegutseva Kxsteri debüütalbumi "Plushviolence". Plaadile on jõudnud viis lugu, aga igast loost on kaks versiooni – "plush" või "violence". Esimesed sobivad artisti sõnul hästi introspektiivsese pikka DJ-setti, teised kujutavad endast aga kväär-mõjutustega ÜK tantsumuusikat.

Oopus – "Pink"

Ansambel Oopus avaldas kolmanda stuudioalbumi "Reivlender", millel põimuvad torupill, vanad koraalid, regilaul ja acid-süntesaatorid.

Sombr – "Homewrecker"

Viimase paari-kolme aastaga ühismeediast korraliku kuulajaskonna kokku kogunud 20-aastane New Yorki laulja ja laulukirjutaja avaldas möödunud aasta augustis oma debüütalbumi ning tuli juba lagedale uue singliga.

EsDeeKid – "Omens"

Sel nädalal oma esimese USA kontserdi andnud salapärane Liverpooli räppar EsDeeKid tähistab Atlandi ületamist uue singliga. Veel mõned nädalad tagasi oli EsDeeKid kolme valju, kurja ja väga jõulise looga oma möödunud aasta debüütalbumilt Eesti Spotify edetabeli esikümnes. 6. veebruari seisuga istub ta esikahekümnes kahe looga, nii et ehk võime meiegi väikesest "Scouse invasionist" rääkida.

Zayn – "Die For Me"

Kahe nädala jooksul oleme endistelt One Directioni liikmetelt saanud ühe albumi ja kaks singlit. Kõige värskem neist lugu Zaynilt, kus ta proovib ühildada The Weekndit ja Teddy Swimsi lugu "Lose Control". PS! Myles Smithi sel reedel ilmunud lool teeb kaasa ka Niall Horan. Ehk siis on viimase kahe nädala jooksul tegelikult teinud häält kõik onedirectionlased.

Daphni – "Hang"

Dan Snaith ehk Caribou ehk Manitoba ehk Daphni avaldas viimase nime alt oma viienda albumi "Butterfly". Daphni nimega seonduvalt värviliste klubilugude vahelt leiab 16 loo ja tunni aja jooksul ka rahulikumat, cariboulikumat materjali.

J. Cole, Future ja Tems – "Bunce Road Blues"

J. Cola avaldas oma seitsmenda (ja väidetavalt ka viimase?) albumi "The Fall-Off". Topeltalbumilt leiab 24 lugu, mis kestavad kokku ühe tunni ja 41 minutit. Plaadil teevad veel kaasa ka Burna Boy ning Erykah Badu. Albumi teisel poolel proovib J. Cole kätt ka laulmises.

Dua Saleh ja Bon Iver – "Flood"

Sudaani juurtega LA laulja ja laulukirjutaja Dua Saleh teatas, et maikuus on oodata tema teist albumit "Of Earth & Wires". Albumilt leiab kolm lugu koos Bon Iveriga, kahte neist Dua Saleh täna kuulajatega ka jagas.

Kuula kõiki lugusid siit: