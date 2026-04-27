Kitarrist Johannes Laas avaldas oma teise albumi

Johannes Laas
Johannes Laas Autor/allikas: Jane Vogt-Jürjo
Kitarrist ja helilooja Johannes Laas andis välja oma teise albumi "Passenger Seat".

"Albumil on valim minu loomingust, mida olen kirjutanud pandeemia ja sellele järgnenud perioodil. Otseselt hetke, et nüüd ma komponeerin albumiks, ei olnud. Pigem leidsin üks hetk, et mul on aega ja lugusid on kirjutatud omajagu ning võiks ühe perioodi oma elus loominguliselt kokku võtta," sõnas muusik.

Võrreldes esimese albumiga, mis sai salvestatud kolme päevaga ja on pigem live-plaat, on teise albumi valmimine olnud pikem protsess. Kontrast lugude vahel on suurem ning puudus kooseisuline piirang instrumentatsioonis ja arranžeeringus.

"Nagu instrumentaalmuusikas on igal kuulajal suurem võimalus ja ka kohustus luua oma side kuulduga. Autorina saan ainult suunata pealkirjade ja teatud kontekstiga, mille kontserdil kuulajale kaasa annan," kirjeldas Laas ja lisas, et teist albumit kirjutades leidis ta ennast alatihti kõrvaltvaataja-kommenteerija perspektiivist.

Albumil teeb lisaks kaasa ka Martin Petermann, Robert Rebane, Markus Anthony Eerman, Kristen Kütner ja Kristi Raias.

Kokkumängu ja lõppviimistluse tegi Martin Kikas (Ö stuudio) ning plaadi kujunduse autoriks on Getter Prükk.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Kitarrist Johannes Laas avaldas oma teise albumi

