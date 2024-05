Lonitseera liige Katariina Tirmaste avaldas flöödialbumi "Tule lill tudu"

Arhiivisalvestiste ja üleskirjutuste hulgast sai plaadile "Tule lill tudu" kokku üheksa pala, mille esitamiseks kasutab Tirmaste flööti, altflööti, ungari karjusevile ja vokaali. Albumi läbivateks märksõnadeks on artisti sõnul mängulisus, meloodiakesksus, heterofoonia, variatsioonid ja kihid.

"Albumil "Tule lill tudu" saavad minu jaoks kokku karjapasunate kutsungid, hilisöine labajalakeerutamine ja aimdus meie vanavanemate lapsepõlvest. Pärimusflötistina on minu jaoks märgilise tähendusega, et minu esimene sooloalbum äratab ellu vilepillilood, mis on seni jäänud pärimusmuusikute tähelepanu äärealadele," rääkis Tirmaste.

2023. aasta Etnokulpide auhinnagalal oli Katariina Tirmaste nomineeritud ka aasta pärimusmuusiku kategoorias.