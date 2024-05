Festival Võnge avalikustas kõik esinejad

Festivali programmi lisandusid Jarek Kasar, Nublu, Alonette, Muudu, Ewert Sundja, Pia Fraus, RUTE, Säm, Manna, Velle, Valge Tüdruk, Kakstuhatkakskümmendneli. Suurbritanniast tuleb kohale rokkbänd Temples.

Varem välja kuulutatud artistide hulgas olid Neil Frances, 5miinust ja Puuluup, Night Tapes, Lewis Of Man, Kaleida, Ans. Andur, Kirot, Lonitseera, Maria Kallastu, The Boondocks, Tšellopoisid, Silver Sepp ja The Crosslegs.

Dj-puldi taha lähevad Dr. PhilGood & The.Accountant ning Ultranöuk Prantsusmaalt. Peagi avaldatakse veel 8 diskorit, kes kõrvalprogrammi raames üles astuvad.

Nii reedel, 12. juulil kui laupäeval, 13. juulil avatakse väravad kell kaks pärastlõunal ning suletakse paar tundi peale südaööd. Festivalikülastajatele on avatud ka kogu muuseum oma ligi saja hoone ja eksponaadiga.

"See on üldse esimene kord, kui Rocca al Mares laiuvasse muuseumisse täismahuline muusikafestival jõuab," kommenteeris festivali toimumispaika Võnke asutaja ja peakorraldaja Tarmo Sikk.