Pia Fraus naaseb üle nelja aasta taas lavale

Koroonast alguse saanud lavapausi on bänd aktiivselt kasutanud prooviruumis ja stuudios, andes välja kaks plaati. Nüüd on aeg küps taas lavale astuda.

"Need kontserdid, mis nüüd tulevad, on selles mõttes erilised, et Pia Frausiga on üle aastakümnete liitunud Pia Frausi esimene laulja Kristel Eplik, kes bändi asutajaliikmena on toonud meile tagasi energiat ja entusiasmi, mis meil, kes me seda 20 aastat järjest oleme teinud, veidi raugenud on," rääkis ansambli asutajaliige Rein Fuks.

Kontserdi kava on omamoodi rännak läbi veerandsajandi. "Mängime lugusid esimeselt plaadilt ja ka viimaselt. Meie endi jaoks on see tore ja emotsionaalne reis. Saame tulla tagasi vanade lugude juurde, õppida neid uuesti mängima, tunda neid samu tundeid nüüd täiskasvanutena. Usun, et tore ja emotsionaalne on nii meil kui kuulajatel," lootis Fuks.

Tallinnas toimuval kontserdil astuvad Paavli Kultuurivabriku lavale ka Thelmas Dream, Buzhold ja Borm Bubu.