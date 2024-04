Festivalil Võnge esineb Neil Frances

Neil Francese moodustavad austraallane Jordan Feller ja Californiast pärit Marc Gilfry. Duo looming hõlmab erinevaid žanreid – see on mõjututatud reivikultuurist, funk'ist ja soul'ist, yacht rock'ist ja hiphopist.

2022. aastal andis duo välja debüütalbumi "There Is No Neil Frances" ja möödunud aastal järgnes sellele "It's All a Bit Fuzzy".

Mööda Eestit ringi reisiv festival Võnge toimub tänavu 12. ja 13. juulil Eesti Vabaõhumuuseumis. Lisaks Neil Francesele astuvad festivalil üles 5miinust ja Puuluup, Night Tapes, Lewis Of Man, Kaleida, Ans. Andur, Kirot, Lonitseera, Maria Kallastu, The Boondocks, Tšellopoisid, Silver Sepp, The Crosslegs ja Ultranöuk.