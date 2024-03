Rändfestival Võnge toimub tänavu Eesti Vabaõhumuuseumis

Festivalikorraldajate sõnul saab vabaõhumuuseumis kokku eilne ja homne. See on ka esimene kord, kui muuseumisse jõuab täiemahuline muusikafestival. "Oleme väga elevil, et läbi aegade esimene festival Eesti Vabaõhumuuseumis on just Võnge," ütles SA Eesti Vabaõhumuuseumi arendusdirektor Evelin Värk.

Kolmapäeval kuulutati välja ka esimene ports artiste. Lisaks Eesti Laul 2024 võitjatele esineb Tallinnas ka Iiris Vesiku bänd Night Tapes, Paide indie-rokkarid Ans Andur, kohalik RnB laulja Maria Kallastu ning räppar Kirot. Lisaks astuvad üles ka The Boondocks, Lonitseera, Silver Sepp.

Välismaistest artistidest astub üles Ühendkuningriikide ja Ühendriikide duo Kaleida. Pariisist tuleb bändiga kohale ka multiinstrumentalist Lewis OfMan, kellel ilmus tänavu teine täispikk album "Cristal Medium Blue".

Nii reedel kui laupäeval avatakse muuseumi- ja festivaliväravad kell kaks pärastlõunal ning suletakse pärast südaööd. Lisaks muusikale pakub festival maitse-, kunsti- ja kultuuriprogrammi. Festivalikülastajatele jääb avatuks ka Vabaõhumuuseum kõikide hoonete ja eksponaatidega.