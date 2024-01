Festival Mägede Hääl jääb sel aastal ära

Festivali eestvedaja Ivar Murd ütles, et põhjuseid on mitmeid: majanduskriisiga kaasnev ebakindlus, Ida-Virumaa kestev ääremaastumine ja ka see, et tegemist on olnud nišifestivaliga, mille kuulajaskond pole suur.

Toimumist on aga kinnitanud 18. kuni 21. juulini Saaremaal toimuv elamusfestival I Land Sound, mis sai ka EAS-i ja Kredexi toetuse festivali korraldamiseks. I Land Sound taotleb ka rohelise festivali sertifikaati. Festivali eestvedaja Paap Uspenski ütles, et sel aastal keskendub festival rohkem kodumaistele peosarjadele, pakkudes seega kaduma kippuvat platvormi siinsetele alternatiivsetele skeenedele.

25. kuni 27. juulini toimub Hiiumaal Suuresadamas taas uuenduslikumale elektroonilisele ja tantsumuusikale suunatud Saund. Peatselt on oodata ka teateid esimeste esinejate kohta.

Suure küsimärgi all on aga Intsikurmu festival Põlvas. Festivali üks juhte Silver Roostik ütles, et festivali toimumise lõplikku otsust veel arutatakse.

Samuti laia publikuhaardega rändav kultuurifestival festival Võnge toimub. Festivali eestvedaja Tarmo Sikk ütles, et festival toimub sel aastal 12. kuni 13. juulini Vabaõhumuuseumis. "Festival toimub kümnendat korda ja sel puhul oleme Tallinnas. Peaks olema 20 live-artisti, pluss DJ-d. Ja osakaal on olnud üldiselt nii, et kolmandik on välisartistid ja kaks kolmandikku Eesti omad, veel pole aga päris kindel, kas välisartiste tuleb kolmandik kokku, sest see sõltub natuke siin ka toetustest".



Toimub ka Viljandi Folk, festivali pealik Ando Kiviberg ütles, et eelmine aasta andis väga hea tõuke ka käesolevaks. Detsembris alanud festivalipiletite eelmüük näitab, et nii head algust pole kunagi olnud. "On erakordselt rõõmustav, et nende 30 aasta jooksul on välja kujunenud väga väga lojaalne ja truu publik ja me tunneme väga suurt vastutust, tahame olla nende ootuste kõrgusel."



Toimuvad ka Station Narva ja oma skeenedele pühendatud Eesti Hip-Hop Festival Elvas ning Punk ja Rock Tartus.