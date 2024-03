Elamusfestival I Land Sound pälvis rahvusvahelise roheauhinna

Kaheksa tuntud festivali seast valiti I Land Sound võitjaks A Circular Festival kategoorias. A Greener Future hindas festivali parimaks jäätmete vähendamise, taaskasutamise ja ringlussevõtu ning jäätmeringluse ahela läbipaistvuse poolest nii festivalialal kui väljaspool.

Mullu oktoobris sai festival Baltimaades esimesena rahvusvahelise organisatsiooni A Greener Future rohefestivali sertifikaadi. Täiendav ringmajanduse tunnustus tähendab I Land Soundi peakorraldaja Paap Uspenski sõnul, et festivali keskkonnaalaseid pingutusi on maailmas märgatud. "AGF ringmajanduse kategooria võit tähendab seda, et suudame maailma festivalidest kõige paremini jäätmetega ümber käia ja oleme ühtlasi ka eeskujuks," sõnas ta ja lisas, et nende eesmärk on alati olnud teha I Land Soundist kõige väiksema keskkonnajalajäljega festival maailmas.

Auhinnatseremoonial tunnustas A Greener Future žürii ka I Land Soundi teistest festivalidest eristuvaid keskkonnateadlikke kunstiprojekte. Esile toodi koostöös kunstnik Ines-Issa Villido ja Philip Morris Eestiga loodud mitmete tuhandete festivalialalt üles korjatud suitsukonidest aerusurfilaud ja mullu suvel valminud elusuuruses vaalaskulptuur "Usalda vaala", mida saab näha erinevatel rändnäitustel üle Eesti.

Rahvusvahelisel A Greener Future auhinnatseremoonial tunnustatakse festivale, sündmuseid ja kontsertpaiku, mis on jätkusuutlikkuse valdkonnas teenäitajad. Nominentide hulgas oli 27 sündmust ja sündmuspaika 12 riigist, kes pälvisid 2023. aastal rahvusvahelise AGF rohesertifikaadi ja erinevates kategooriates kõrgeima võimaliku hinde.

Erinevates roheauhinna kategooriates nomineeriti festivalile nii Prantsusmaalt (We Love Green), Suurbritanniast (Green Gathering), Taanist (NorthSide), Norrast (Øyafestivalen), Rootsist (Rosendal Garden Party) kui Belgiast (Paradise City Festival).

Lisaks ringmajanduse A Circular Festival auhinnale nomineeriti I Land Sound festival ka Community Action auhinnale kogukonna loomise ja kaasamise eest, Greener Catering auhinnale jätkusuutliku toitlustamise eest ja Pied Piper auhinnale keskkonnaalase kommunikatsiooni eest.

Saaremaal Illiku laiul toimuv I Land Sound on elamusfestival, mis toimus esmakordselt 2017. aastal. Tänavu toimub I Land Sound 18. kuni 21. juulini.