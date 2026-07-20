Galerii: I Land Sound 2026 kolmas päev
Orissaares, Illiku laiul lõppes üheksas I Land Soundi elamusfestival. Festival kulmineerus tuleskulptuuri süütamisega.
Festivali kaheksal laval astusid laupäeval teiste seas üles Oopus, Rony Rex, Silat Beksi, Pandhora, Ivo Naries, Jozels, Paula ning festivali peakorraldajad Paap Uspenski ja Taavet Bristol.
Õhtu üheks tipphetkeks oli traditsiooniline Non Grata performance, mille saatel süüdati festivali hiiglaslik tuleskulptuur.
Festival jätkus ka pühapäeval, mil toimus vinüüliturg ja jalgpalli MM-i finaali ühisvaatamine. Festivalile pandid öösel vastu esmaspäeva punkti Plastik DJ-d.
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor