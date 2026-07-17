Galerii: Illiku laiul algas festival I Land Sound

Ülevaade. Suvekinost leiab tänavu tulnukaid, dinosauruseid ja üllatavalt vähe õudusfilme

I Land Sound 2026 jätkub täna ning kestab pühapäeva, 19. juulini.

Avapäeval astusid kaheksal laval üles rahvusvahelised artistid, teiste seas Briti elektroonilise muusika legend Lee Burridge, samuti Miroloja, David Hornung ja Jesse G, kelle kõrval rõõmustasid publikut mitmed kodumaised lemmikud.

Eile, 16. juulil sai Orissaares illiku laiul avapaugu järjekorras üheksas I Land Sound festival. Tänavune festival kutsub külastajaid avastama oma lapselikku meelt.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: