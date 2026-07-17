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Galerii: Illiku laiul algas festival I Land Sound

Muusika
I Land Sound 2026 esimene päev
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30 pilti
Muusika

Eile, 16. juulil sai Orissaares illiku laiul avapaugu järjekorras üheksas I Land Sound festival. Tänavune festival kutsub külastajaid avastama oma lapselikku meelt.

Avapäeval astusid kaheksal laval üles rahvusvahelised artistid, teiste seas Briti elektroonilise muusika legend Lee Burridge, samuti Miroloja, David Hornung ja Jesse G, kelle kõrval rõõmustasid publikut mitmed kodumaised lemmikud.

I Land Sound 2026 jätkub täna ning kestab pühapäeva, 19. juulini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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